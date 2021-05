Coop geeft podium aan Nederlandse boeren

VELP – Coop start een campagne waarin zij Nederlandse boeren en hun producten een podium geven. De boerinnen die zorgen voor het Blonde d’Aquitaine-rundvlees bijten het spits af.

Volgens de coöperatie is het bij producten uit eigen land makkelijker controleerbaar waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. De keten zou dan transparant zijn. Daarom introduceerde de organisatie eerder al het ‘Nederlandse boeren-logo’, een manier om de klant in de winkel te attenderen op producten van dichtbij.

De boer op

De boerinnen zijn in verschillende communicatie-uitingen van de supermarkt te zien. Ook in de winkels krijgt het Blonde d’Aquitaine-rundvlees speciale aandacht. In de toekomst zoekt Coop soortgelijke samenwerkingen op, want samenwerking en transparantie in de gehele voedselketen is het doel van de formule.

Bron: Levensmiddelenkrant