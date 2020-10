Corona heeft weinig impact op koffie- en theeconsumptie

DEN HAAG - Uit het Nationaal Koffie en Thee Onderzoek van 2020 blijkt dat Koffie en thee voor veel Nederlanders onmisbaar is. Na kraanwater blijven koffie en thee de meest gedronken dranksoorten in Nederland. Corona heeft misschien invloed op de locatie waar men koffie of thee drinkt, maar niet op de hoeveelheid.

Een logisch gevolg van corona en de sluiting van horeca, scholen en universiteiten is dat een derde van de Nederlanders aangeeft minder koffie buiten de deur te halen. Minder populair wordt het daardoor echter niet. 79 procent van de Nederlanders drinkt minstens een keer per week koffie, 66 procent doet dat dagelijks. 73 procent van de Nederlanders drinkt minstens een keer in de week thee, 44 procent dagelijks. Gemiddeld zijn dit 4 koppen koffie per dag, en bijna 3 koppen thee.

16 procent van de ondervraagden tussen 16 en 34 jaar zegt tijdens de coronamaatregelen vaker koffie te zijn gaan drinken. Bij oudere koffiedrinkers is dat maar 7 procent. Hetzelfde geldt voor thee met respectievelijk 21 en 7 procent. 21 procent van de studenten neemt nu vaker een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen en een kwart neemt vaker een theepauze. Een kwart van de studenten neemt juist minder vaak een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen en 51 procent even vaak.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is een steeds belangrijker punt in de keuze van de consument. Twee op de vijf koffie- en theekopers let bij de aankoop op duurzaamheid en kiest vaker voor een bepaald merk dat aansluit bij hun waarden. Voor koffie staat daarbij eerlijke productie bovenaan. De kopers van koffie en thee letten verder op de oorsprong, de hoeveelheid afval die de verpakking met zich meebrengt en of de verpakking duurzaam is.

Sommige koffiefabrikanten zetten een QR-code op hun verpakking die de consument naar een website met informatie stuurt. Een derde van de koffiedrinkers zegt de QR–code op de koffieverpakking te scannen. Daarnaast zegt zeven op de tien koffie en theedrinkers zelden tot nooit koffie of thee weg te gooien.

Bron: Koffie & Thee Nederland