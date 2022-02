De Consumentenbond: Herkomstinformatie is té onduidelijk

DEN HAAG – Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Nederland. Waar komen onbeperkte producten als eieren, vis, groente, fruit, olijfolie en honing eigenlijk vandaan? Het is volgens de Consumentenbond vaak nog onduidelijk voor de consument. De vereniging nam de herkomstinformatie onder de loep en kwam tot een teleurstellende conclusie: supermarkten gaan nog steeds de fout in.

Supermarkten zijn verplicht om een herkomstland op het etiket te zetten en dan gaat het om onbewerkt vlees, eieren, vis, groente, fruit, olijfolie en honing. Toch gaat dat nog niet goed. De Consumentenbond noemt de surimisticks van Vici, waar volgens het etiket koolvis, heek en/of hoki in zit, gevangen in het noordoostelijk deel van de Stille Oceaan of het zuidwestelijke deel van de Atlantische Oceaan. “Daar zit bijna letterlijk een wereld van verschil tussen”, aldus de Consumentenbond. Albert Heijn geeft op de website aan dat runderen voor biefstuk zijn geboren in Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Polen, Slovenië óf België.



Reclame Code Commissie

Een opsomming is volgens de Consumentenbond niet duidelijk. In 2018 werden AH en Jumbo daarvoor op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie. Dat ging over het benoemen van meerdere landen op de etiketten van groente en fruit, wat in strijd is met de Europese wetgeving. Andere producten die worden genoemd zijn honing en olijfolie. Zo wordt er gebruikt gemaakt van ‘gemengde niet-EU honing’ en ‘gemengde EU- en niet-EU-honing’. “Die honing kan dus letterlijk uit elk land ter wereld komen”, schrijft de Consumentenbond in het onderzoek. Bij olijfolie wordt als herkomst vaak de Europese Unie genoemd, wat ook een breed begrip is.

Bevindingen

Carl Jakobs, campagneleider voeding bij de Consumentenbond: “Informatie over de herkomst van levensmiddelen moet duidelijk zijn. Het is goed dat de Europese Commissie al is begonnen om de wetgeving over voedselinformatie voor consumenten te verbeteren, maar wij willen hen wel vertellen hoe wij denken dat de regels over herkomstinformatie beter kunnen”, aldus Jakobs.

Bron: Levensmiddelenkrant