De toekomst in met PLNT

‘Wat betreft smaak en voedingswaarde lopen wij voorop’

VEENENDAAL - Net als zijn opa en zijn vader is Laurens Zandbergen op de vloer begonnen. “Om te weten waarover je praat”, zo zegt hij zelf. Als marketing manager van de Future Food Group – het innovatiecentrum van Jan Zandbergen – praat hij in deze editie van Levensmiddelenkrant over hun merk PLNT. Plantaardige vleesvervangers gemaakt door slagers, voor de échte vleessmaak.

Hoe spreek je PLNT eigenlijk uit?

“Als planet. Het wordt ook nog wel eens uitgesproken als plant, maar dat vinden wij niet zo erg. We willen duidelijk maken dat het gaat om de wereld van morgen en zo is PLNT ook opgebouwd. Ontstaan uit een familiebedrijf met een passie voor vlees en oog voor zijn verantwoordelijkheid als belangrijke schakel in de vleesvoorziening. Een groot deel van ons assortiment is daarom al volledig plantaardig.”

In hoeverre is het een voordeel om met een slagersachtergrond plantaardige vleesvervangers te maken?

“We werken natuurlijk al jaren met vlees, dan weet je echt wel waar je het over hebt. Met PLNT benadrukken we ook bewust dat onze slagers die onze plantaardige productenontwikkeld hebben, er volledig achter staan. Daarmee spreken we ook de consumenten aan die vlees eten en daarnaast geïnteresseerd zijn om vaker plantaardige vleesalternatieven te eten. Ik denk dat een slager daarin veel overtuigingskracht kan hebben.”

In hoeverre maakt dat jullie uniek ten opzichte van de concurrentie?

“De markt gaat hard en dat is leuk om te zien. Er komen verschillende partijen met mooie producten en innovaties. Maar ik denk dat wij op dit moment vooroplopen op het gebied van smaak en voedingswaarde. Nou kan je zeggen: over smaak valt niet te twisten, maar naar die mensen zou ik graag een proefpakketje opsturen.

We hebben flink geïnvesteerd in nieuwe technologieën en daardoor kunnen wij ook een nieuwe generatie van vleesvervangers ontwikkelen. In sommige gevallen scoren onze vleesvervangers beter qua voedingswaarde dan vlees. Onze vleesalternatieven bevatten bijvoorbeeld al minder onverzadigde vetten en zout dan de vleesreferent. Onze PLNT-producten zijn daardoor behalve vol van smaak, ook zeer gezond en voedzaam.”

Hoe kunnen retailers de categorie laten groeien met PLNT?

“Leg de focus op de flexitariërs. Ongeveer 60 procent van alle Nederlanders eet regelmatig een dag geen vlees en voor deze groep is PLNT heel interessant. Met onze producten hoef je geen concessies te doen qua smaak en voedingsstoffen.

Jan Zandbergen wil zich met de Future Food Group focussen op het ontwikkelen van het eten van morgen. Een nieuwe generatie van vleesopvolgers, goed voor mens en milieu, dat is waar de Future Food Group met PLNT naar streeft. We ontwikkelen daarom duurzame en voedzame plantaardige vleesvervangers, maar met een structuur, uitstraling en smaak die heel erg in de buurt komen van vlees.”

