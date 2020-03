Deen: ‘doe boodschap alléén, niet samen’

HOORN – Deen neemt een extra stap in het opvolgen van de RIVM-maatregelen. Klanten mogen er in principe alleen nog zelfstandig naar binnen. ‘Laat gezinsleden thuis als dat kan’, is te lezen op de site van de formule.

‘Wij willen iedereen, met pijn in ons hart, vragen om bezoek aan onze winkel niet meer te zien als een (gezins) uitje om gezellig boodschappen te doen. Wij willen iedereen vragen om zoveel als mogelijk ALLEEN boodschappen te doen. Laat gezinsleden thuis als dat kan’, is de tekst die consumenten te zien krijgen op de website van Deen en op de voorruit van de winkel.

In Amsterdam wordt aanhang bij de deur tegengehouden, meldt het Parool.

Ouderen

Verder adviseert Deen ouderen en mensen die slechter ter been zijn om op de rustige momenten te komen winkelen. Dit is in onze winkels tussen 15:00-17:00 uur en na 18:00 uur. Ook tussen 07:00 en 08:00 uur zou het rustiger zijn in onze winkels.

In verband met extreme drukte is de webwinkel voor boodschappen tot en met 1 mei volledig vol en daarom is deze tot die tijd gesloten. Reeds bestelde en betaalde bestellingen, met uitzondering van de leveringen op 18 maart, bezorgt Deen nog wel.

Bron: Levensmiddelenkrant