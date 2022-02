Dirk opent nieuwe vestiging in Zevenbergen

VELSEN-NOORD – De negende locatie van Dirk in Noord-Brabant is gelegen in Zevenbergen en heeft een winkeloppervlakte van 1300 vierkante meter. De gloednieuwe winkel ligt in een splinternieuw winkelcentrum, beiden werden gelijktijdig feestelijk geopend.

De zaak wordt geleid door Merijn van der Borst, die hiervoor het filiaal in Oudenbosch aanstuurde. “Wij zijn een discounter met iedere week de scherpste aanbiedingen van Nederland. Een winkel, die iedereen wil laten profiteren van de laagste prijs en met wekelijks verrassende kanskoopjes. Nu dus ook gevestigd in Zevenbergen, waar we met ruim 100 medewerkers aan de slag gaan. Behalve de entree in de Molenstraat kunnen de klanten ook binnendoor vanuit de garage in de Doelstraat de Dirk binnenlopen. Hier kunnen zij de eerste 1,5 uur gratis parkeren. Het is een complete supermarkt. Zo kun je hier op drie manieren afrekenen: vertrouwd bij één van onze collega’s aan de kassa, zelf scannen en betalen met Scan & Go of tijdens het winkelen al scannen met een terminal. Ik heb er in elk geval zin in!”, aldus de enthousiaste supermarktmanager.

Bron: Levensmiddelenkrant