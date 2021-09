Dirk opent Pitstop pop-up in Zandvoort

ZANDVOORT – Dirk van den Broek opent voor de Formule 1-fans ‘Dirk Pitstop’ in Zandvoort, recht tegenover het station. Bezoekers kunnen daar vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag snel naar binnen en naar buiten om eten en drinken in te slaan voor de races.

In de schappen van de tijdelijke winkel liggen gekoelde Heineken 0.0, frisdrank en diverse snacks. De speciale pitstop is tijdelijk de 127ste winkel van de supermarktketen.

Nieuwe locaties

Dirk van den Broek is druk op zoek naar nieuwe locaties om door heel Nederland meer winkels te openen. “Maar dat is niet eenvoudig in de huidige vastgoedmarkt”, aldus de formule. Daarom introduceerde de supermarktketen onlangs nog een meldpunt voor tips voor nieuwe panden. Via www.dirk.nl/hiergraag is meer informatie te vinden over onder andere de belangrijkste locatiecriteria. De tip voor de ruimte in Zandvoort is via die pagina binnengekomen. “Het pand is weliswaar niet de meest logische keuze voor een nieuwe vestiging voor Dirk van den Broek, maar bleek wel de perfecte plek voor een Pitstop vestiging”, aldus de grootgrutter.

Afwisseling

Marcel Huizing, algemeen directeur Dirk van den Broek: “We zijn constant op zoek naar manieren om ons aanbod uit te breiden. Zo kregen we ook deze locatie in Zandvoort op het oog. Voor ons een mooie manier om racefans te verrassen. En zo kunnen we in Zandvoort naast onze bestaande winkel ook met deze pop-up locatie voor wat extra afwisseling zorgen in de Nederlandse winkelstraten, tussen al het lichtblauw en geel.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops