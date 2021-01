‘Drogist essentieel’

MAARSSEN – Op de online nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) stipten de partijen de drogist en zijn producten aan als essentieel voor het welzijn en welbevinden van Nederlanders. Dit zou duidelijk zijn gemaakt door de coronacrisis.

Het online event was in plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie en had de invloed van het coronavirus op de maatschappij en de economie als thema. “Het was een heftig jaar”, aldus directeur Cees Oudshoorn van werkgeversorganisatie VNO-NCW. “Maar een crisis biedt ook lichtpunten. 2021 wordt dan ook het jaar van de verlossing.”

Oudshoorn doelde op het voorkomen van ziekte door meer aandacht voor welzijn en welbevinden. Een mooie kans voor drogisten en cosmeticabedrijven om samen een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de maatschappij. Ed van de Weerd, voorzitter van het CBD: “De drogist heeft een belangrijke rol in het draaiende houden van de maatschappij en is daarom erkend als cruciale sector. Wij hebben de kennis en producten om Nederland gezond te houden.”

Kansen

Monica van Ee, voorzitter van de NCV benadrukte het belang van verzorging, zowel lichamelijk als mentaal. “Deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om met een gezonde huid en verzorgd uiterlijk goed in je vel te zitten. Het effect van cosmetica op het zelfvertrouwen en welbevinden van de consument is dan ook groot.”

In de ogen van Kitty Koelemeijer, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, liggen er daarom grote kansen voor drogisterijen. “De behoefte aan sociale binding, persoonlijk contact en advies is in deze online maatschappij heel groot. Een volgende stap kan zijn dat drogisten, kappers en schoonheidssalons meer gaan samenwerken, online en in winkels meer naar elkaar doorverwijzen om zo klanten beter te bedienen.”

Bron: Levensmiddelenkrant