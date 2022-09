Duurzame impuls voor Home Ambiance samen met Bolsius

Categorievisie aangescherpt op basis van nieuwste shopperinzichten

SCHIJNDEL - De consument heeft, mede versterkt door de coronacrisis, een grote behoefte aan een fijn gevoel in huis. Bolsius ziet nog veel groeipotentieel in de categorie Home Ambiance. Helemaal nu de inflatie er hoogstwaarschijnlijk voor zal zorgen dat mensen meer thuis zullen zijn en minder vaak uit eten of op vakantie gaan. Bolsius wil deze potentie samen met haar retailpartners benutten. De marktleider in kaarsen, geurkaarsen en geurstokjes inspireert de consument om op verschillende momenten en manieren sfeer te verhogen in huis en introduceert deze maand het revolutionaire refillconcept CleanLight.

Bolsius heeft recent verschillende onderzoeken verricht om meer inzicht te krijgen in het shoppergedrag rond de aankoop van (geur)kaarsen en geurstokjes. Op basis van deze inzichten heeft Bolsius de categorievisie verder aangescherpt om de groei van de Home Ambiance-categorie een verdere impuls te gaan geven.



Samen groeien

Geur is uitermate geschikt om extra beleving in huis te creëren en zo bij te dragen aan het gevoel van welzijn. Bolsius inspireert de consument om volop gebruik te maken van geur als sfeerverhogend element; niet om nare geurtjes te maskeren of neutraliseren, maar met name om een prettige en persoonlijke sfeer te creëren. Voor de consument is het echter niet altijd eenvoudig om een goede keuze te maken: waar begin je, hoe ruikt het product exact en welke geur past bij mij? De supermarkt is een uitermate geschikt verkoopkanaal voor Home Ambianceproducten. Er is veel ruimte voor groei op dit gebied, met name door een optimale presentatie, het juiste aanbod en goede communicatie. Bolsius pleit daarom voor een duidelijke indeling van het schap, het gebruik van pos-materiaal op de relevante momenten in het jaar en advisering in de winkel. Met het uitgebreide aanbod van geuren binnen de True Scents-collectie weet Bolsius nieuwe consumenten over te halen om geurproducten te kopen. Ook voor de meer ‘ervaren’ consument heeft het bedrijf een relevant assortiment met luxere geuren, gericht op nog meer beleving.



Nieuw refillconcept CleanLight

Uit onderzoek van Bolsius blijkt dat de consument ook binnen Home Ambiance natuurlijke ingrediënten en duurzame producten steeds belangijker vindt. Bolsius speelt daar met haar collecties al op in door bijvoorbeeld meer en meer plantaardige ingrediënten te gebruiken. Deze maand introduceert Bolsius bovendien het nieuwe, duurzamere geurconcept CleanLight. CleanLight is een houder van dubbelwandig glas voor speciale refillgeurkaarsen. De revolutionaire technologie achter het dubbelwandige glas zorgt ervoor dat de refill volledig opbrandt en alleen het lontplaatje overblijft. Met CleanLight creëer je dus niet alleen sfeer en geur, maar óók schoon brandgedrag én minder afval. De geurkaarsen zonder cup zijn verkrijgbaar in vier heerlijke geuren en gemaakt zonder palmolie, met natuurlijke vegan wax en met natuurlijke extracten. Hiermee biedt Bolsius de consument een nieuwe manier van geurbeleving. CleanLight bestaat uit een startpakket met een houder en 1 refill. Voor de refills zijn er vier geuren beschikbaar.



Uitgebreide ondersteuning

Vanaf dit najaar gaat Bolsius het merk weer uitgebreid ondersteunen via een 360-gradencampagne, om te blijven bouwen aan de groeidrijvers van het merk en de categorie.

Ook de lancering van CleanLight wordt speciaal onder de aandacht gebracht van consumenten. De winkelvloer speelt daarbij een belangrijke rol. Shoppers verwachten inspiratie en beleving bij Home Ambiance. Bolsius biedt retailers daarom een uitgebreide toolkit van schapadvies tot pos-materialen en displays met geurbeleving om deze verwachtingen waar te maken en zo optimaal in te spelen op de groei van deze categorie.



Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.