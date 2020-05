Eerste twee ex-Marqt Jumbo City-winkels gepland

Jumbo werkt aan uitbreiding gemaksvestigingen

VEGHEL - Jumbo kondigt de verbouwing van de eerste twee Jumbo City’s in de huidige vestigingen van Marqt aan. Aan de Wolvenstraat in Amsterdam en de Gedempte Gracht in Haarlem worden medio juli de winkels als Jumbo City heropend.

De locaties gaan eerst halverwege juni dicht voor een grondige verbouwing. De formuleswitch van de twee winkels horen bij de deal die Jumbo en Udea in het najaar van 2019 maakten. Udea nam Marqt deels over, maar Jumbo zou gaan beschikken over zes winkellocaties in de Randstad. Jumbo laat weten dat de twee partijen nog met de betrokken stakeholders in voorbereiding zijn voor de overige locaties.

De medewerkers van deze twee Marqt-vestigingen gaan in ieder geval over naar Jumbo. Daarnaast wordt het Jumbo City-team aangevuld met nieuwe collega’s. De werving hiervoor is al van start gegaan.

Overname

Eind 2019 werd duidelijk dat het slecht renderende Marqt niet langer op dezelfde voet door kon. Bio-groothandel Udea nam de winkelketen over. De formule zou worden verbeterd en meer dan de helft van de 23 vestigingen zouden worden opgedoekt. Marqt zag en ziet nog wel brood in haar eigen horeca- en gemakswinkelconcepten. “Marqt zal vanuit haar Amsterdamse basis focussen op kleinere eet- en drinkwinkels, Marqt keuken en online”, liet een woordvoerder eerder weten. “Om daarmee nog meer te profiteren van de kansen van de veranderende behoeften en wensen van de grootstedelijke consument en de toenemende verkopen van biologische en duurzame producten en verse maaltijden.” Sindsdien is het redelijk stil rondom Marqt.



Jumbo maakte rond de jaarwisseling bekend een aantal van de Marqt-vestigingen over te nemen en om te bouwen tot eigen gemakswinkels. Albert Heijn liet ook weten vier winkels over te nemen, in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Jumbo heeft op dit moment twee binnenstedelijke gemakswinkels in Amsterdam. Daarnaast zijn er Jumbo City’s in ’s-Hertogenbosch, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. Jumbo verwacht de komende jaren nog een fors aantal stadswinkels te openen.

