Farmers Defence Force mag bevoorrading niet platleggen

LELYSTAD - Actiegroep Farmers Defence Force mag woensdag de bevoorrading van supermarkten niet platleggen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad in een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De boeren mogen wel actievoeren, maar het blokkeren van distributiecentra is verboden. Als ze dat wel doen, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.