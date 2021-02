Foodwatch lanceert offensief voor gezonde voeding

AMSTERDAM – Voedselwaakhond Foodwatch eist dat politieke partijen een gezondere voedselomgeving via wettelijke en financiële maatregelen gaan afdwingen. Met bijvoorbeeld een suikertaks, een totaalverbod op ongezonde kindermarketing verlaagde btw op groente en fruit.

Nieuwe onderzoeken van verschillende Nederlandse universiteiten bevestigen dat wetgeving nodig is. Elif Stepman van Foodwatch: “Het is onvoorstelbaar dat het huidige kabinet ondanks de kennis van goede maatregelen én het bewijs dat ze ook in Nederland werken, weigert om ze door te voeren. Eén plus één is twee zou je denken. Helaas is dit in Nederland nul. Hopelijk vertegenwoordigt het volgende kabinet straks echt eens ons recht op gezonde voeding, in plaats van de belangen van de voedingsindustrie.”

Dat de huidige maatregelen om overgewicht preventief tegen te gaan niet werken, is volgens de voedselwaakhond duidelijk geworden uit het preventiedebat in de Tweede Kamer deze week. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het RIVM dat overgewicht toeneemt in de coronatijd, terwijl al de helft van de volwassenen in Nederland te zwaar is. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt, op basis van een analyse van het RIVM, dat extra stappen noodzakelijk zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops