‘Gekozen Product van het Jaar inspireert consumenten en marketeers’

AMSTERDAM - De 75e editie van de Huishoudbeurs opent op zaterdag 22 februari. Meer dan 200.000 consumenten komen voor veel nieuwe producten en echte innovaties. In het Innovatie Paviljoen in Hal 1 kunnen bezoekers award-winnende producten van onder andere Johma, SodaStream, Tefal, Unox en Bonduelle proeven, testen en kopen.

Gekozen Product van het Jaar en Huishoudbeurs hebben samen een programma samengesteld. Daarin komen inspiratie voor de consument op de beurs en inspiratie voor marketeers tijdens het Huishoudbeurs Inspiratie Congres (HICon) voor en door marketeers, samen.

Briljante mislukkelingen

Het thema van HICon dit jaar is ‘briljante mislukkelingen en waanzinnige innovaties’. Tijdens het congres gaan prof. Dr. Paul Iske, zelfbenoemd chief failure officer, en geluksexpert Thijs Lindhout met het publiek in gesprek over briljante missers, inspiratie en succes. “We hopen dat alle gasten geïnspireerd naar huis gaan door alle megasuccessen en geniale fiasco’s uit de markt”, aldus Huishoudbeursmanager Nicole Babay.

Inspireren

Na de keynotes van chief failure officer Iske en dagvoorzitter Lindhout, inspireert onderzoeksbureau Nielsen de marketeers met hun bevindingen over de criteria voor goede productinnovaties, de ‘benchmark innovations’. Zo zegt Carien Jakovljevic, Innovation Business Partner, Nielsen BASES Benelux dat "om een merk te laten slagen, moet het een aantrekkelijk concept of idee hebben, een sterk product zijn dat de conceptbeschrijving waarmaakt, en een geweldig marketing- en activatieplan dat zich onderscheidt van alle andere producten."

In het activatietplan speelt de samenwerking met de retail de hoofdrol. De deelname aan HICon staat dan ook open voor marketeers, trademarketeers, category managers en ondernemende retailers. Katia Van Eecke, managing director Benelux bij Gekozen Product van het Jaar: “Activatie op de winkelvloer blijft enorm belangrijk, immers meer dan 60 procent van de productinnovaties worden nog steeds ontdekt en gekocht door de consument op de winkelvloer”

Awards

HICon is net als voorgaande jaren het podium voor de uitreiking van de Awards aan de winnaars van Gekozen Product van het Jaar. In een dynamische award show worden drieëndertig prijzen uitgereikt in evenveel productcategorieën. De winnaars mogen in 2020 het rode ‘Gekozen Product’ logo in hun marketingactiviteiten inzetten. Zo weet de consument de winnende producten beter te vinden op de winkelvloer. Van Eecke: “Alle lekkere, mooie, handige en duurzame innovaties passeren de revue tijdens de award show. Van bloopers tot briljante mislukkingen en de grote successen. Ze toveren een glimlach tevoorschijn en we leren ervan. Daarnaast doen we inspiratie op van de Award Winnaars en hun successen.”

Bron: Levensmiddelenkrant