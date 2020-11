Gezondheid en diversiteit voeren de boventoon bij frisdranken

Consumenten willen bewuster drinken

DEN HAAG - Minder calorieën, kleinere verpakkingen en differentiatie op het gebied van smaak: het frisdrankschap is volop in beweging. Taco Juriaanse, directeur van FWS (Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen) praat ons bij over de meest recente ontwikkelingen. “Het schap biedt tegenwoordig voor elk wat wils.”

“Er is flink veel dynamiek in het schap. Die wordt veroorzaakt door een wisselwerking tussen de consument, fabrikant en de supermarkt of een ander verkoopkanaal. Er is ook steeds meer informatie beschikbaar over de producten, onder andere via schapkaartjes en communicatie op de verpakking zelf. Dat toont de bereidwilligheid van de branche om te veranderen en daar ook transparant over te zijn.” Taco Juriaanse vervult sinds maart 2019 de functie van directeur bij FWS. Daarvoor liep hij al enige tijd mee in de frisdrankensector. Hij ontwaart een paar trends – sommige zijn al een paar jaar zichtbaar, andere zijn meer recent – die hij met ons deelt.

Bewuster drinken

“De toenemende aandacht voor gezondheid gaat ook niet aan de frisdrankenbranche voorbij. Consumenten willen bewuster drinken, ze kiezen daarom vaker voor frisdranken die caloriearmer zijn dan de traditionele suikerhoudende dranken. De sector speelt daar ook op in door kleinere verpakkingen te ontwikkelen: er vindt een switch plaats van grotere formaten – 500 en 330 ml – naar 250 ml of zelfs nog kleiner.”

Een andere manier waarop de branche consumenten tegemoetkomt in hun wens om bewuster te drinken, is volgens Juriaanse door suiker uit bestaande producten te halen. Niet voor niets is de doelstelling van het Preventieakkoord (25 procent suikerreductie ten opzichte van 2012) al een jaar eerder behaald dan was afgesproken; in 2019 in plaats van 2020. Juriaanse: “De ontwikkeling naar meer light en zeroproducten is al even aan de gang en die dranken blijven geliefd bij de consument. Ook worden er nieuwe en suikervrije varianten geïntroduceerd die qua smaak heel dicht tegen de bekende regulars aan zitten. In die laatste categorie zien we bijvoorbeeld veel frisdranken met fruitachtige smaken zoals cranberry en kersen. Ook de adult softdrinks zijn een groeiend segment, vaak als alternatief voor alcoholische dranken: laagcalorische dranken met volwassen smaken zoals bitter, ginger en elder flower. En mineraalwater met smaakjes is een relatief nieuwe categorie die de laatste jaren ook hard is gegroeid.”

Natuurlijke frisdranken

Daarmee komen we tot de tweede grote ontwikkeling die Juriaanse ziet: “De keuze is veel breder geworden. Het schap biedt tegenwoordig een enorm divers aanbod van frisdrank, voor elk wat wils.”

Behalve rijzende sterren zijn er ook categorieën die het de laatste jaren minder deden en soms zelfs uit het schap verdwenen. Juriaanse noemt hier de natuurlijke frisdranken, bijvoorbeeld dranken zonder kunstmatige smaak- en kleurstoffen: “Voor fabrikanten lukt het niet altijd om deze dranken goed te positioneren ten opzichte van bijvoorbeeld de adult softdrinks. Het blijkt soms lastig uit te leggen aan de consument wat een natuurlijke frisdrank is. Ik denk overigens dat er nog wel ruimte is voor dit segment, maar er moet nog een en ander gefinetuned worden.”

Volgens Juriaanse wordt er volop ontwikkeld wat betreft nieuwe concepten. Zo zoeken fabrikanten door naar alternatieve zoetstoffen, vertelt hij: “Dat gebeurt niet gezamenlijk branchebreed, maar de R&Dafdelingen van de grote spelers zijn daar wel mee bezig. Zo’n proces duurt alleen jaren omdat er goedkeuring moet komen vanuit de EU voor nieuwe ingrediënten. Bovendien moet er flink gesleuteld worden aan de receptuur. Suiker kun je nu eenmaal niet eenop-een vervangen door een nieuwe zoetstof. Het is een samenspel van de juiste smaak vinden in combinatie met een lager caloriegehalte.”

Onder de streep

De coronacrisis zorgt soms ook voor uitdagingen en vertraging in de ontwikkeling van nieuwe producten. “Het bijeenroepen van testpanels is momenteel lastig. En het is nog afwachten welke impact de crisis onder de streep heeft voor onze sector: in supermarkten is meer verkocht, maar die cijfers zullen de gevolgen van de sluiting van de horeca niet volledig compenseren”, aldus Juriaanse. Wel verwacht hij dat de afspraak in het Preventieakkoord voor 2025 (een suikerreductie van 30 procent ten opzichte van 2012) gehaald gaat worden: “Het is een enorm innovatieve branche die haar verantwoordelijkheden serieus neemt. Die 30 procent is dan ook zeker geen einddoel.”

