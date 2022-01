Gorillas en Frichti in gesprek over samenwerking

PARIJS – Gorillas en Franse bezorgservice Frichti zijn in gesprek om de toekomst van beide bedrijven vorm te geven. Door samen te werken willen ze een sterk assortiment aanbieden en een breder publiek verkrijgen.

Frichti werd in 2015 opgericht en levert verse kruidenierswaren, huismerkproducten en kant-en-klaarmaaltijden. Momenteel leveren ze aan meer dan 450.000 klanten in acht Franse en Belgische steden. Volgens Gorillas is Firchti een van de eerste bedrijven in de sector die winstgevende activiteiten heeft bereikt. Door de krachten van de twee bedrijven te combineren, zou een unieke selectie van ‘multi-categorie goederen’ ontstaan. Frichti’s langdurig expertise in het opbouwen van een duurzaam operationeel netwerk en technologische infrastructuur vult Gorillas activiteiten binnen internationale markten aan.

Vergelijkbare visie

Kagan Sümer, oprichter en ceo van Gorillas spreekt vol lof over Frichti: “Frichti is een inspirerend merk met ongelooflijke talenten en waarden. Wat het Frichti-team in Frankrijk hebben gecreëerd is uitzonderlijk. Ze zijn niet alleen een van de eersten die het immense potentieel van snelle handel hebben ontdekt, maar ook een van de eersten die zich in private label en ready-to-eat segmenten hebben begeven. We hebben veel energie geput uit onze gesprekken en zijn op één lijn gekomen over wat we samen willen opbouwen.” Julia Bijaoui, mede-oprichter en co-ceo van Frichti: “Met Gorillas hebben we de perfecte partner gevonden om de volgende stap van wereldwijde uitbreiding te zetten. We delen gemeenschappelijke waarden, cultuur, en het belangrijkste: we hebben een vergelijkbare visie op de consument. Ik kan me geen betere match voorstellen en ben enthousiast over onze toekomst als één gezamenlijk bedrijf.”

