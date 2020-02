Hak levert 5 miljoenste pot groente aan voedselbank

ROTTERDAM - Hak heeft aan het distributiecentrum van de voedselbanken in regio Arnhem de 5 miljoenste pot groenten geleverd.

Marlies van Amerongen van Voedselbanken Nederland zegt dat de oproep om nog meer verse en gezonde producten te ontvangen 'actueler is dan ooit.'

Schijf van Vijf

Voedselbanken streven ernaar elke week circa 25 producten uit de Schijf van Vijf mee te geven. Klanten moeten zelf dus altijd nog aanvullend producten bijkopen. “Het is heel simpel, hoe meer geld en gezonde producten we blijven krijgen, hoe meer ingrediënten voor een complete maaltijd we kunnen uitdelen. De groenten en peulvruchten van Hak zijn erg fijn omdat ze een gezonde basis vormen voor een voedzame maaltijd.”

2012

Hak wendde zich in 2012 tot de voedselbank en wilde producten zoals sperziebonen, doperwtjes met worteltjes en bruine bonen die 100 procent voedselveilig zijn, maar niet geschikt zijn voor verkoop onder het merk, voortaan doneren aan de voedselbanken in plaats van vernietigen. “De potjes hebben bijvoorbeeld deukjes in de deksel of zijn onvoldoende gevuld. Het past niet bij ons om voedsel weg te gooien en deze producten zijn uitstekend geschikt voor consumptie”, legt Yolanda van Grootel van Hak uit.

Bron: Levensmiddelenkrant