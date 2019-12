Heineken kiest nieuwe algemeen directeur

ZOETERWOUDE – Hans Böhm wordt waarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur van Heineken Nederland. Hij volgt Pascal Gilet vanaf 1 februari op mits de Centrale Ondernemingsraad akkoord gaat. Gilet wordt managing director van Heineken Frankrijk.

Böhm is momenteel managing director van bierbestelsite Beerwulf, die deel uitmaakt van het concern. Hans Böhm kwam in 1996 naar Heineken Nederland als commercial managementtrainee, met een eerste opdracht bij Vrumona.

“Na bijna zes jaar ga ik Heineken Nederland verlaten. Met trots maak ik de stap van Nederland naar Frankrijk”, zegt Gilet. Hiermee keert hij terug naar zijn geboorteland. “Ik ben ontzettend trots op we met elkaar in de afgelopen jaren hebben neergezet in Nederland en heb het volle vertrouwen in mijn opvolger Hans Böhm. Met zijn ervaring is hij bij uitstek de leider die Heineken Nederland verder kan laten groeien.”

Vanaf 1 januari 2020 gaat Heineken Nederland verder in drie verschillende werkmaatschappijen. Hans Böhm wordt per 1 februari 2020 verantwoordelijk voor Heineken Nederland, de commerciële werkmaatschappij voor bier en cider. Vrumona wordt geleid door Evelien Sanders-de Boer en valt onder de verantwoordelijkheid van Heineken Nederland. Heineken Netherlands Supply wordt geleid door Maarten Koudenburg.

Van Frankrijk naar België

Pascal Gilet kwam in 2000 bij Heineken Frankrijk in dienst als Marketing Directeur, daarvoor bekleedde hij commerciële functies bij Bic en Kraft Foods in Frankrijk. In 2004 werd Gilet benoemd tot global marketing manager voor het Heineken-merk in Amsterdam en in 2006 tot commercieel directeur voor West-Europa. In 2010 werd Gilet algemeen directeur van Alken-Maes in België.

Vanaf 2013 was hij als managing director verantwoordelijk voor Heinekens bedrijven in België, Portugal, Finland, Zwitserland en Ierland en voor de West-Europese Export en Wereldwijde Duty Free activiteiten.

Onder de leiding van Gilet werd onder andere een geheel vernieuwde Out of Home-organisatie neergezet en stond Heineken Nederland aan de basis in de bouwen van de alcoholvrije categorie in Nederland. Zo was Nederland de eerste markt waar het succesvolle Heineken 0.0 werd geïntroduceerd.

Daarnaast heeft Pascal in zijn jaren diverse digitale initiatieven ontplooid en stond hij aan de basis van de strategische samenwerking met Sligro. Ook leidt Gilet de verandering naar de nieuwe organisatiestructuur waarin Heineken Nederland per 1 januari 2020 verder gaat in drie aparte werkmaatschappijen.

Trainee

Hans Böhm kwam in 1996 naar Heineken Nederland als commercial managementtrainee, met een eerste opdracht bij Vrumona. Daarna vervulde hij meerdere sales- en marketingposities binnen Heineken Nederland. In 2004 startte hij bij Al Ahram Beverages, de Heineken-operatie in Egypte, waar hij als marketing directeur en later als commercieel directeur aan de slag ging.

In November 2009 kwam hij terug naar Nederland, eerst als innovatiemanager in Regio Europa en niet veel later als marketing directeur Heineken Nederland. Daar stond hij aan de basis van verschillende strategische projecten zoals de herlancering van Brand en de lancering van Radler onder het Amstel-merk. Als senior director Global Cider zorgde hij er tussen 2013 en 2016 een portfolio van cider merken werd ontwikkeld en wereldwijd uitgerold.

Sinds 2016 is Böhm founder en managing director van Beerwulf. Beerwulf groeide onder zijn leiding uit van start-up naar scale-up, waarbij ‘the agile way of working’ en digitaal denken onderdeel werd van het DNA van Beerwulf. Inmiddels werken er ruim 75 e-commercespecialisten bij Beerwulf en is Beerwulf uitgegroeid tot de nummer 1- of 2-positie in de top-zes-landen. Ruim 300 miljoen Europeanen hebben hiermee direct toegang tot een assortiment van 1.000 verschillende bieren van vele brouwers met veel liefde voor bier.

