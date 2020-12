Heks'nkaas wint de Innova Klassiek: ‘Heks’nkaas is een allemansvriend’

Innova Klassiek-winnaar: HEKS’NKAAS® Origineel - Fabrikant: Heksenkaas BV

OLDENZAAL - Tijdens een gezellige borrelavond met wat snacks op tafel is vaak wel een bakje Heks’nkaas te vinden. Een product dat inmiddels niet meer weg te denken is uit het schap. Karlijn Ordelmans, productmanager van Heks’nkaas, en Herbert Wesselink, sales manager, zijn dan ook blij om de Innova Klassiek te winnen.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“In de basis allereerst natuurlijk een goed product. Heks’nkaas is een allemansvriend, onderscheidend en superlekker. Ons product staat op de juiste plek in de winkel. In dit schap komt de consument om geïnspireerd te worden. Met deze dipcup bieden we meerwaarde in dit schap ten opzichte van onze andere verpakkingen. De perfecte inhoud voor een gezellig borrelavondje en goed te combineren met andere borrelproducten, omdat het meeloopt in het ‘3 voor 5 euro’actiemechanisme van de winkel.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

“Tijdens de introductie was dit voor ons de derde plek met Heks’nkaas Origineel in de winkel, naast de 200 g en 150 g variant. We hadden niet gedacht dat een derde plek met een zelfde receptuur ooit in de winkel zou komen. Inmiddels hebben we al zeven verschillende verpakkingen met Heks’nkaas Origineel in de schappen staan. Deze variant deed het meteen goed vanaf de start. Geen kannibalisatie op de andere varianten en we spraken er een nieuwe doelgroep mee aan. De distributie van deze variant is inmiddels 93 procent en het product heeft een hele mooie rotatie.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“De retailer kan naast ‘3 voor 5 euro’ ook premium-plusproducten toevoegen die buiten dit mechanisme kunnen worden verkocht en blijven variëren in smaak. Ook kan men nog beter inspelen op momenten en nog meer convenience toevoegen, waardoor bepaalde ‘borrelproducten’ zullen transformeren naar ‘maaltijdproducten’. Deze categorie is nu vooral het domein van de huismerken, maar wij zijn van mening dat A-merken hierop van toegevoegde waarde kunnen zijn en een categorie als deze mogelijk nog sneller kunnen laten groeien.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“We hebben actief samengewerkt om het assortiment continu te optimaliseren. We werken in de supply chain intensief samen, wat resulteert in hoge servicelevels. Daardoor zijn we maximaal in staat gebleken om de uitdagingen qua fluctuaties in de consumentenvraag - denk aan de omzetpiek richting het weekend, maar ook aan het gewijzigde consumentengedrag vanwege corona - goed op te vangen.”



Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

“Vooral blijven doen wat we nu doen en het product altijd mee laten lopen in het actiemechanisme van de retailer. We moeten ook blijven innoveren met andere smaken naast Heks’nkaas Origineel. Maar ook het origineel blijven ondersteunen en nog groter maken.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.