Hertog Jan helpt horecaondernemers met nieuw speciaalbier

ARCEN – Hertog Jan lanceert het nieuwe speciaalbier ‘Het Weerzien’. Dit moet de heropening van de horeca vieren. De brouwerij doneert hier 2.000 fusten van aan horecagelegenheden, om de ondernemers een vliegende start te laten maken.

Het bier is vanaf vandaag alleen te koop in de brouwerijwinkel in Arcen van Hertog Jan en op de webshop van het bedrijf. De producten zijn gelimiteerd verkrijgbaar per 4-pack van 33 cl, voor tien euro. De uitbaters ontvangen twee gratis fusten van ‘Het Weerzien’ bij een bestelling van drie fusten speciaalbier. Met dit initiatief hoopt de Limburgse fabrikant er volgende week een extra feestelijk moment van te maken, na een maandenlange sluiting en financieel zware tijden voor de sector.

Kölsche Wiess

‘Het Weerzien’ is een Kölsche Wiess. Het is een bovengistend en ongefilterd blond bier met 4,9 procent alcohol. Het is gebrouwen met extra tarwemout voor meer volmondigheid en aroma. Het brouwsel is fris doordrinkbaar met lichte hoptoetsen en een fruitige afdronk door de gebruikte Kölsch gist, zo zegt de producent.

Gemis

“We missen de horeca, het samenzijn en de ontspanning die deze plek ons biedt. De horeca is voor velen dé plek waar je in goed gezelschap geniet van een goed glas bier. Dit gevoel, gepaard met de start van de lente, heeft mij geïnspireerd in de totstandkoming van het nieuwe drankje. Het smaakt als een nieuw begin”, aldus Micha Peute, brouwer bij Hertog Jan.

Bron: Levensmiddelenkrant