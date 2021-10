Holland & Barrett werkt samen met RangeMe

AMSTERDAM – Holland & Barrett is gekoppeld aan ’s werelds grootste platform voor retailers: RangeMe. Het bedrijf heeft met deze aankondiging zijn wereldwijde expansie voortgezet in de Benelux. Inkopers bij de drogist werken vanaf nu samen met RangeMe.

Het bedrijf helpt retailers en hun inkoopteams om hun inkoopactiviteiten uit te breiden met efficiënte procedures, vereenvoudigde zoekfuncties en standaard digitale verkoopinformatie. Zo zijn inkopers in staat om zoekopdrachten te filteren om merken te vinden die voldoen aan de exacte inkoopbehoeften. Met deze manier van werken worden gemakkelijke verbindingen en samenwerkingen met leveranciers mogelijk gemaakt. “Door middel van dit platform kunnen we frictie en tijd verminderen en onze inkoopactiviteiten snel opschalen”, zegt Marc Estourgie, managing director Holland & Barrett Benelux toe.

Benelux

“De Benelux vertegenwoordigt een krachtig economisch gebied in Europa, met een sterke en goed georganiseerde retailsector. Bovendien is er, zoals in de meeste landen, een duidelijke overschakeling naar online. Retailers zijn er op gebrand om de laatste behoeften en trends in het vizier te houden. RangeMe zal kopers een volledig aanbod aan keuze bieden om deze verschuiving te bedienen en zo concurrerend en relevant te blijven voor hun klanten,” aldus Nicky Jackson, oprichter en ceo van RangeMe. “Wij zullen het zware werk voor inkopers oppakken en de wereldwijde marktkansen in één scherm presenteren.”

Lokaal inkopen

“Wij zijn gegroeid doordat we in de loop der tijd relevant zijn geweest voor onze klanten. Onze klanten vertrouwen erop dat wij het breedste assortiment producten aanbieden die voldoen aan de hoogste normen. Via RangeMe zullen onze inkopers in staat zijn om producten te leveren aan een breder publiek. We willen de nieuwste producten snel in onze schappen hebben en met onze duurzaamheidsagenda in gedachten willen we ook lokaal inkopen”, zegt Estourgie.

Bron: Levensmiddelenkrant