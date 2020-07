Horecava 2021 gaat door, met aanpassingen

Vakbeurs vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats van 11 tot en met 14 januari 2021

AMSTERDAM – Vakbeurs Horecava heeft, naast het reguliere programma, een online platform tijdens de editie in januari 2021. Het fysieke evenement krijgt bovendien een aangepaste vorm, volgens de COVID-19-richtlijnen. Dat zegt de organisatie.

Zo moet het volgens de organisatie voor iedereen mogelijk zijn om op een veilige en verantwoorde manier deel te nemen. Verder laat een woordvoerder weten dat ‘de markt heeft aangeven het belangrijk te vinden dat de beurs juist in deze tijd door gaat, om van elkaar te leren en nieuwe kansen te ontdekken.’

De organisatie deed onderzoek onder bezoekers van Horecava en daaruit blijkt dat 92 procent van de respondenten verwacht naar de vakbeurs te komen als de juiste veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Daarnaast zouden exposanten te kennen hebben gegeven dat ze graag in contact komen met hun doelgroep middels het platform.

Exposanten

“Horecava’s kracht ligt in het verbinden van mensen en onze visie is om de markt inzicht te geven in toekomst”, Carlijn Groen, Group Food director Horecava. “Daarom blijven we ook in deze uitdagende tijd de juiste inhoud bieden aan de spelers in de markt. We investeren er flink in om exposanten tegemoet te komen en zoveel mogelijk partijen te laten deelnemen aan de beurs. Ontmoeten, sfeer proeven, eten & drinken en nieuwe producten en kansen zien, blijven ook in de 1,5-meter-maatschappij belangrijk.”

Volgens RAI Amsterdam kan het evenement veilig plaatsvinden. Groen: “We volgen de protocollen die de evenementenindustrie heeft opgesteld en waar de RAI zich aan committeert. We zijn er straks klaar voor om bezoekers en exposanten op een veilige en gastvrije Horecava te verwelkomen.”

Gangpaden

De Horecava krijgt een aangepaste indeling met bredere gangpaden, er is crowdmanagement en er zijn veiligheidsmaatregelen in het beursgebouw. Zo zou de 1,5-meter richtlijn kunnen worden gevolgd. “Het aantal bezoekers moet worden beperkt om aan deze regelgeving te kunnen voldoen, waarbij we blijven streven naar een representatieve dwarsdoorsnede van alle segmenten en doelgroepen in de markt. Om al onze trouwe bezoekers de kans te geven toch mee te doen richten we een online event in waar diverse onderdelen van de beurs terugkomen.”

Bron: Out.of.Home Shops / Levensmiddelenkrant

