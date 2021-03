IJsspecial: Plus ziet kansen voor ijsproducenten in snackmoment

UTRECHT - De tijd waarin consumenten een literbak schepijs op tafel zetten, ligt veelal achter ons, aldus Stephen Ophof, category manager Vriesvers & Houdbare zuivel bij Plus. Er is meer vraag naar genietmomenten voor thuis en klanten zijn bereid te betalen voor kwaliteit. Plus gelooft daarnaast ook in verantwoorde producten. Ophof duikt met Levensmiddelenkrant in de categorie ijs.

Hoe ziet de categorie ijs er bij Plus uit?

“Met de ijscategorie willen we bij Plus genietmomenten creëren. We merken dat de tijd waarin de klant vooral een literbak schepijs op tafel zet, veelal achter ons ligt. Onder invloed van de coronacrisis zien we dat de klant van vandaag vaker op zoek is naar genietmomenten voor thuis en ook bereid is te betalen voor kwaliteit. We geloven naast kwaliteit ook enorm in verantwoord. Als onderdeel van onze Goed Eten-strategie zit dat (verantwoord) in ons DNA. We willen dat genieten ook verantwoord genieten is. Al onze producten waarin cacao is verwerkt, zijn onlangs voorzien van Fairtrade gecertificeerde cacao. We zijn de eerste supermarkt die alle cacao in de huismerkproducten heeft omgezet naar deze gecertificeerde variant. Zelfs als het om slechts een snufje gaat. Daarnaast zijn we gestart met Plus schepijs met 3-sterren Beter Leven-zuivel, gemaakt in een energieneutrale fabriek. We proberen ook continu het percentage suikers en vetten in producten te verminderen, waarbij smaak wel altijd het allerbelangrijkste blijft.”



Wat is volgens jullie de kracht van de categorie?

“De vriesversstraat en daarin de categorie ijs bezoekt de klant aan het einde van zijn boodschappentrip. De aandacht van de shopper kan dan al snel verloren gaan. Daarom moet je opvallen. Dat doen we door continu in te spelen op trends en innovaties. Het potentieel is nog lang niet volledig benut. We proberen nieuwe consumptiemomenten te creëren. Denk aan het snackmoment ’s avonds op de bank of ‘ijs to go’ om gelijk van te genieten. We voorzien onze kleinverpakking Plus-pints van lepeltjes, zodat je er gelijk van kunt genieten. Wel van papier natuurlijk, plastic willen we vermijden, hè?”



Welke ontwikkelingen heeft ijs doorgemaakt de afgelopen jaren?

“Plus groeit al jaren harder dan de markt in de categorie ijs. We proberen snel in te spelen op trends en innovaties, omdat we weten dat onze klanten verrast willen worden. Binnen de subsegmenten waterijs, chocolade-handijs en schepijs zijn innovatie en timing het belangrijkst. Als de zon begint te schijnen zien we direct een sterk verhoogde vraag van de klant. Dat maakt dat de categorie ook heel afhankelijk is van het weer. We zien een enorm toegenomen vraag naar ‘pints’: bekers roomijs met daarin bijvoorbeeld stukjes chocolade of cookie dough verwerkt. Naast genieten merken we dat er ook een groeiende groep klanten mvo belangrijk vindt.”



Wat is voor jou als category manager belangrijk als het gaat om deze categorie?

“Ik zeg altijd dat je het principe ‘basis op orde’ nooit uit het oog mag verliezen. Een strakke schappresentatie, relevant zijn op het juiste moment en een goed promotiebeleid zijn daarbij goede drijvers. Daarna kun je naar onderscheid streven. Of het nu Fairtrade cacao is of ijs gemaakt in een energieneutrale fabriek. Je moet een verhaal hebben wat jouw categorie anders maakt dan de rest. Alleen dan kun je duurzaam groeien.”



Waarin kunnen fabrikanten zich nog onderscheiden?

“Het aanspreken van nieuwe consumptiemomenten voor ijs is een belangrijke groeidrijver. IJs wordt thuis vaak gegeten als dessert, maar ijs is ook uitstekend geschikt als snackmoment. Mijn tip is om het verhaal achter je product te vertellen. En besef dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Plus werkt graag samen met leveranciers met een ambitieuze mvo-agenda. Er is nog genoeg te doen door bijvoorbeeld dubbele verpakkingen te reduceren en over te gaan naar volledig gerecycled plastic of duurzaam karton.”

Bron: Levensmiddelenkrant