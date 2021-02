Jan Zijderveld voorgedragen als nieuw lid RvC Ahold Delhaize

ZAANDAM - Ahold Delhaize draagt Jan Zijderveld voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van het bedrijf.

Zijderveld heeft bijna dertig jaar bij Unilever gewerkt in diverse senior managementfuncties in 7 verschillende landen. Hij eindigde hier als ceo & president van Unilever Europe en lid van het Unilever executive team. Momenteel is Zijderveld actief in verschillende adviesfuncties.

Peter Agnefjäll, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn verheugd Jan voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij zal uitgebreide internationale ervaring, consumenteninzichten in een breed scala aan producten en waardevolle kennis van de wereldwijde winkelruimte meebrengen. Met zijn komst hebben we de vaardigheden en competenties ontdekt die belangrijk zullen zijn voor de Raad van Commissarissen, aangezien Ahold Delhaize haar Leading Together-strategie uitvoert en de Raad van Commissarissen zich blijft ontwikkelen.”

De Raad van Commissarissen zal de benoeming voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 april dit jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant