Jumbo City met La Place Express opent in Amsterdam

VEGHEL – Jumbo opent een nieuwe Jumbo City op 26 mei aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Met een La Place Express-corner speelt de super in op de verschillende behoeftes van het winkelend publiek.

De stadswinkel is ingericht om het de klant makkelijker te maken. Bezoekers kunnen zelfstandig afrekenen met zelfscankassa’s en de verkorte route door de winkel helpt hen efficiënt langs de schappen.

La Place Express

Naast het reguliere assortiment heeft de supermarkt een La Place Express corner. Hier worden verse producten aangeboden om mee te nemen, zoals belegde broodjes, verse koffie en sappen. Hiermee zetten ze bewust in op studenten, passanten en medewerkers van omliggende bedrijven.

Jumbo Extra’s

Het familiebedrijf heeft kortgeleden een nieuw klantprogramma gelanceerd, genaamd Jumbo Extra’s. Met de bijbehorende pas of app worden punten gespaard, die ingeruild kunnen worden voor extra’s. Dit zijn uiteenlopende acties, zoals korting op uitjes en, sportactiviteiten en gratis producten. Bovendien kan de pashouder doelmatiger winkelen door de kassavoorkeuren vast te leggen, hierdoor weet de caissière al of de klant de bon wilt of fysieke zegels wilt ontvangen.

De winkel wordt woensdag geopend om 11.00 uur. Daarna is het filiaal zeven dagen in de week is geopend van 08.00 tot 22.00 uur.

