Jumbo en Gorillas in Antwerpen van start

VEGHEL – De aankondiging van de samenwerking tussen Jumbo en Gorillas is pas een paar weken geleden, maar in Antwerpen is het al mogelijk om de producten van de Veghelse keten via de onlinebezorgdienst thuisbezorgd te krijgen. Dit is het eerste concrete resultaat dat volgt op de bekendmaking van het partnership.

Dit betekent dat het aanbod aan dagelijkse boodschappen van Jumbo vanaf nu beschikbaar is voor klanten van Gorillas in Antwerpen. Zij krijgen hun bestelling via de Gorillas-app binnen enkele minuten per fietskoerier thuisbezorgd. Naast de bekende A-merken worden ook producten van het eigen merk en het La Place aanbod geleverd. Op termijn start Gorillas ook in verschillende Nederlandse steden met het aanbieden van producten uit het Jumbo assortiment. Cfo Ton van Veen van Koninklijke Jumbo Groep: “Onze samenwerking met on-demand bezorgbedrijf Gorillas doet recht aan de razendsnelle service van dit jonge bedrijf. Er zitten immers nog geen vier weken tussen de aankondiging van ons partnership en dit eerste concrete resultaat hiervan. Afgelopen twee jaar hebben we 17 Jumbo winkels geopend in Vlaanderen en we blijven ons bestand steeds verder uitbouwen. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar fysieke winkels; online is een volgende stap. Maar dankzij de samenwerking met Gorillas kunnen we onze aanwezigheid in Vlaanderen nu verder versnellen, ook digitaal.”

Assortiment

Oprichter en ceo van Gorillas, Kagan Sümer, is onder de indruk van de stappen die de afgelopen weken zijn gezet: “Het is indrukwekkend dat er een maand na de start van onze samenwerking al Jumbo producten, waaronder het La Place-assortiment en A-merkproducten, beschikbaar zijn voor onze klanten in Antwerpen. Dit is een perfecte aanvulling op ons bestaande assortiment met lokale verse groenten en fruit, zuivel en bakkerijproducten en biedt echt een onderscheidende en unieke ervaring aan onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant