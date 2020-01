Kipster levert nu ook aan Victoria en breidt uit

BEUNINGEN – Een nieuwe Kipster boerderij is zaterdag geopend onder toeziend oog van Minister van Landbouw Carola Schouten. Het is de tweede boederij van het duurzame eierenmerk, dat er een capaciteit van 42.700 kippen bijkrijgt, omgerekend 12.000.000 eieren per jaar. Met de uitbreiding gaat ook een samenwerking met Victoria Trading van start.

Vicoria Trading is de inkooporganisatie van onder meer Albron, De Efteling, FFC Franchise en HMSHost. Deze partijen hebben een vijfjarig contract gesloten met Kipster. De eerste eieren worden hier in de loop van deze maand geleverd, laat medeoprichter Ruud Zanders weten.

Teun Verheij, directeur Albron en bestuurslid Victoria Trading: “Wij kunnen als Albron alleen overschakelen op circulaire en klimaatvriendelijke producten als wij uit onze klassieke inkooprol stappen. We moeten langjarige garanties geven voor volledige afname om het de boer mogelijk te maken om op een voor hem haalbare manier te innoveren. Wij zijn er trots op de komende vijf jaar Kipster-eieren aan te kunnen bieden aan onze consumenten.”

Internationaal

De eieren van Kipster zijn al langer te koop bij de 420 winkels van Lidl Nederland. De groei en succesvolle samenwerking met Lidl smaakt nog niet naar schapruimte bij andere Nederlandse formules, zegt Ruud Zanders desgevraagd. “We zijn wel volop aan het werk om internationaal aan de slag te kunnen. Onder andere Lidl België, en dan een boerderij in België, en Kroger in de VS, met boerderijen in VS, houden ons nu bezig.”

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Viceminister-president heeft bij de opening laten weten nieuwsgierig te zijn naar de toekomst van Kipster: “Ik ben benieuwd hoe het idee achter Kipster breder opgepakt gaat worden. Daar mogen we denk ik best wat van verwachten. We moeten als sector gaan werken aan hoe we deel gaan uitmaken van de natuurlijke kringlopen. Daar horen ook nieuwe verdienmodellen bij. En dat is wat hier ook samen gaat. Het is de enige manier waarop we de omslag kunnen gaan maken.”

Drie sterren

De nieuwe boerderij in Beuningen heeft twee pluimveehouders of ‘Kipsters’, zoals de initiatiefnemers dat noemen. De kippenboeren werken met innovatieve duurzame maatregelen en voeren een drie Beter Leven-sterren certificaat.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops