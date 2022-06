Klarna voegt digitale klantenkaartfunctie toe aan app

AMSTERDAM – Betaal- en shoppingdienst Klarna, dat een jaar geleden Stocard overnam, integreert nu de klantenkaartenfunctie in haar eigen app. Gebruikers kunnen hiermee hun plastic loyaliteitskaarten digitaal opslaan en gebruiken. De functie ondersteunt meer dan 8000 loyaliteitsprogramma’s wereldwijd.

De nieuwe functie is vanaf vandaag live in de Klarna-app in 18 landen, waaronder ook Nederland en België. In de loop van het jaar wordt het aanbod uitgebreid naar andere landen.

Versterken van merkloyaliteit

Björn Goss, oprichter van Stocard en nu product director bij Klarna, zegt er het volgende over: “Fysieke klantenkaarten zijn onhandig in de huidige digitale wereld en worden daarom vaak thuisgelaten. Hierdoor lopen consumenten aanbiedingen mis en missen retailers een uitgelezen kans om merkloyaliteit te versterken. We kennen allemaal de situatie: je krijgt het aanbod om mee te doen aan een aantrekkelijk loyaliteitsprogramma, maar je wilt niet nog een plastic kaart bij je hebben. Door gebruikers van de Klarna-app toegang te geven tot een digitale plek waar ze hun klantenkaarten kunnen verzamelen, stellen we hen in staat om op een veel handigere manier de vruchten te plukken van hun aankopen in de winkel en ervoor te zorgen dat elke cent die ze uitgeven ook echt iets oplevert.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops