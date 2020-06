Koek Express breidt aantal verkooppunten uit

‘We helpen ondernemers met de presentatie’

ZUID-BEIJERLAND - Koeken leveren met patisseriekwaliteit aan retailers. Het was een gat in de markt volgens de eigenaar van Koek Express, Robert van der Linden. Het ruime assortiment ambachtelijke koeken, die onder de naam Goudeliers in de schappen ligt, levert hij inmiddels aan supermarkten in heel Nederland.

Door: Lisa van der Linden en Amber Verhaar

Luxekoeken zijn niet meer weg te denken uit de supermarkt. “Wij produceren een aanbod aan koeken die de retailer zelf niet kan realiseren,” legt Van der Linden uit. “Zo verrijken wij de brood- en banketafdeling met een uitgebreid koekassortiment.” Ondanks de ruime keuze blijft het bestverkochte product toch de stroopwafel. Dat is niet heel gek, volgens de eigenaar. Voorheen stond Koek Express bekend als Stroopwafel Express. “We hebben met dit product het meeste volume. Iedereen kent ons als een echte stroopwafelboer.”

Gebak

Maar het assortiment is de laatste jaren fors uitgebreid. Zo biedt Koek Express, naast grote en kleine koeken, een variatie aan houdbaar schuimgebak. “Daarmee komen we bij ondernemers binnen. Het is immers lastig om vers gebak uit het koelschap te verkopen aan het begin van de week. Ons schuimgebak is gemiddeld dertig dagen houdbaar en biedt dus een uitstekende oplossing. Daarna kijken we of we in gesprek kunnen over ons koekjesassortiment. Per locatie kijken we dan waar vraag naar is.”



Om te selecteren wat voor elke locatie van belang is, werkt Koek Express nauw samen met de retailers. “Alle winkels bezoeken wij op een vast moment in de week”, aldus Van der Linden. Ook probeert hij de retailers verder zoveel mogelijk te ontzorgen. “Bij veel van onze klanten hebben we flink wat vrijheid. Wij krijgen een plek in de winkel en dan is het aan ons hoe we die invullen. Op de winkelvloer zorgen we dat het assortiment mooi gepresenteerd is en op de juiste plaats staat. Dan ziet het er ook aantrekkelijk uit voor de consument. Deze manier van werken maakt ons uniek.”

Out-of-home

Van der Linden is voorlopig nog niet klaar met groeien. “We investeren in ons wagenpark en breiden het uit om de capaciteit aan te kunnen.” Ook in de out-of-homebranche streeft hij naar groei: “Ons doel is overal de consument te bedienen met lekkere koek. We distribueren sinds vorig jaar het Max&Alex assortiment van Stroopwafel&Co in de Benelux, zodat zij zich kunnen focussen op de landen daarbuiten.” Daarnaast speelt duurzaamheid een grote rol.

“Ondanks dat het lastig is om koekjes lekker te houden zonder plastic verpakking, hebben wij het uitgangspunt om zo min mogelijk plastic te gebruiken. De verpakkingen van onze krentenbollen en eierkoeken zijn inmiddels van recyclebaar materiaal gemaakt. Nu kijken we welke opties er zijn voor de rest van het assortiment.” Voor Van der Linden zijn de kwaliteit en de look van en het juiste materiaal voor het product belangrijk. “Daar blijven we mee bezig.”

Dit artikel verscheen eerder in de Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops special ‘SamenSterk’. Abonneren? Klik hier voor Levensmiddelenkrant en klik hier voor Out.of.Home Shops.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops