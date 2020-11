Koffie en thee blijven zich volop ontwikkelen

Ook de meest gedronken dranken moeten mee met de tijd

NIEUWVEEN - Het is een dagelijkse gewoonte, het drinken van koffie en thee. Na water zijn koffie en thee de meest gedronken dranken in Nederland. Hoe zit het met de ontwikkelingen in een branche die bijdraagt aan deze gewoontes van de Nederlander?

Lisanne Evers, manager communicatie en public affairs van Koffie & Thee Nederland, ziet verschillende ontwikkelingen in deze sector. Een van die ontwikkelingen is een groei in de onlineverkoop van koffie. Dit jaar werd hierover voor het eerst een vraag gesteld in het Nationaal Koffie en Thee Onderzoek. Zeven procent van de ondervraagden gaf aan wel eens online koffie te kopen. Evers: “Dat lijkt niet veel, maar ik vind dat best een hoog percentage. De onlineverkoop is nog niet zo lang geleden ontstaan en omdat het de eerste keer is dat we deze vraag hebben gesteld, kunnen we vanuit het onderzoek nog niet spreken van een echte trend. Mijn verwachting is wel dat we een stijgende lijn zullen zien wanneer we deze vraag volgende keer weer stellen.”

Misverstanden

Evers ziet ook dat de consument steeds meer interesse toont in de producten. “Consumenten kijken meer naar de verschillende smaken en vinden de kwaliteit steeds belangrijker binnen het koffie- en theesegment.” Er is daarnaast ook meer interesse naar het verhaal achter het product. “Men wil weten waar de koffie vandaan komt en welke smaken er zijn. Niet alleen bij koffie, maar ook bij thee”, aldus Evers. Toch zijn er volgens haar nog een aantal misverstanden met betrekking tot beide productgroepen, vooral op het gebied van gezondheidsaspecten. “Slechts 14 procent van de koffiedrinkers weet dat zwarte koffie, net als thee, in de Schijf van Vijf staat. Een ander misverstand is dat men uitdroogt van koffie, dit is al jarenlang achterhaald, omdat het gewoon bijdraagt aan je dagelijkse vochtinname.”

Theemoment

Ook de momenten waarop thee wordt gedronken verschillen volgens Evers steeds meer: “Thee is een goede vervanger voor wijn in restaurants. Hier worden thee-arrangementen aangeboden in plaats van of naast een wijn-arrangement, omdat thee rijk is aan verschillende smaken. Net als dat je een specifieke wijn hebt bij een gerecht, kan je daar ook met thee mee spelen. Dat is wel een hele leuke ontwikkeling om te zien.” De consument is daarnaast steeds bewuster bezig met gezondheid en de herkomst van producten die zij gebruikt. “Fabrikanten van koffie en thee kunnen daarop inspelen met hun product. Qua smaakprofiel is er steeds meer informatie op de verpakking te zien, zoals verschillende sterktes of variëteiten. Dit wordt ook steeds meer ondergebracht in categorieën. Het aanbod wordt wat dat betreft ook groter”, aldus Evers.

Smaakprofiel

Ze ziet dat fabrikanten steeds meer inspelen op het smaakprofiel en het gezondheidsaspect. Het aanbod van thee wordt daarnaast ook groter met veel nieuwe smaken. Evers: “Consumenten leven bewuster en zijn vaker op zoek naar een alternatief voor dranken die hoog zijn in suiker of alcohol. Ik denk dat het combineren van thee met gerechten erg zal groeien in de aankomende jaren. Het is momenteel nog redelijk niche, maar ik voorzie dat het normaler gaat worden en dat meer mensen thee bij het diner gaan drinken.”

Vanuit andere landen komen variaties, zoals er nu bijvoorbeeld een trend is met matcha-thee. Volgens Evers heeft dit te maken met globalisering: “Dit zorgt er echt voor dat er meer vraag is naar verschillende smaken, een trend die wel gaat doorzetten.”

Duurzaamheid

Een van de grootse ontwikkelingen in de gehele retail is duurzaamheid. Ook in het koffie- en theesegment zijn bedrijven hier actief mee bezig. Evers: “Voorheen was het vooral gericht op keurmerken, maar tegenwoordig zijn bedrijven actief bezig met wat zij zelf kunnen doen naast certificering. Als sector zijn we nu bezig met een overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes. De insteek is dat de meeste fabrikanten begin volgend jaar overgaan op deze duurzame variant. Bedrijven zijn steeds meer bezig om te kijken naar de hele keten, van boon tot kopje. Vooral met dat laatste heb je als bedrijf heel veel invloed. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat er gedaan kan worden met het restproduct of de verpakking.”

