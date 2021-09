Kwartaalrapport pluimveehouderij toont positieve vooruitzichten

UTRECHT – Rabobank heeft een kwartaalrapport publiceert over de wereldwijde pluimveehouderij. De marktcondities voor de globale kipindustrie zijn significant verbeterd, maar in Europa leidt het stijgen van het aanbod tot zorgen over een overaanbod van pluimvee.

De heropening van economieën in Europa en Amerika hebben geleid tot het herstel van de markt en ondersteunen van wereldwijde handel. De uitzondering hierop is Zuidoost-Azië waar de Deltavariant situaties vermoeilijkt.

Grote groei

De wereldhandel zag volgens Rabobank een sterk herstel in het tweede kwartaal, met volumes van historische hoogtes. Brazilië en de Verenigde Staten hebben het meeste geprofiteerd van sterke handel. Wereldwijde handelskwestie blijven een belangrijk zorgpunt. Op het gebied van marktvooruitzichten verwacht Nan-Dirk Mulder, senior analyst Animal Protein bij Rabobank, een sterke vraag voor de rest van 2021. “De wildcards, naast de handelskwesties, zijn AI, Covid-19 ontwikkelingen, arbeid en container beschikbaarheid”, aldus Mulder. Dergelijke ontwikkelingen kunnen later in het jaar mogelijk de handelsvolumes van pluimvee beperken, “Dat kan een opwaartse factor voor de prijzen zijn”, legt Mulder uit.

Uitdagingen

Het wordt verwacht dat het wereldwijde pluimvee-aanbod in veel regio’s relatief beperkt blijft door problemen met beschikbaarheid van arbeidskrachten. Deze beïnvloeden voornamelijk de productie in de VS, Europa en Azië. Over de gehele wereld zijn er problemen met een tekort aan arbeiders, dit komt volgens het rapport voor de Covid-19 maatregelen en de terugkeer van arbeidsmigranten naar huis. Het oplossen van dit probleem zal voor veel producten een belangrijk onderwerp zijn. Volgens het rapport zullen voerprijzen relatief vlak blijven.

