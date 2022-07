Landelijke dekking voor Jumbo Bezorgeloos

VEGHEL – Jumbo breidt deze zomer haar online bezorgservice Jumbo Bezorgeloos uit naar een landelijke dekking. Met dit bezorgabonnement kunnen klanten van de supermarktketen voor een vast bedrag per periode hun boodschappen thuis laten bezorgen of afhalen.

Voor particuliere klanten die vaker boodschappen online bestellen kan een abonnement de kosten behoorlijk drukken. Het maakt dan namelijk niet meer uit hoe vaak je besteld en wanneer je het wilt laten afleveren of afhalen. En dat voor een vast bedrag per drie, zes of twaalf maanden, zolang de klant voldoet aan de minimale bestelbedragen voor bezorgen of afhalen.

Gemak

We merken dat het online bestellen van boodschappen voor steeds meer Jumbo klanten een vast onderdeel is van hun koopgewoontes”, vertelt operationeel directeur Cees van Vliet. “We willen dat onze klanten elke dag weer ervaren dat ze bij Jumbo op één staan, juist ook als het gaat om gemak en voordeel. Jumbo Bezorgeloos past helemaal in dat plaatje.” Om de landelijke dekking te vieren heeft Jumbo een speciale actie. Wie tussen 7 juli en 21 augustus een Jumbo Bezorgeloos abonnement voor drie maanden afsluit betaald er maar twee. “



Bron: Levensmiddelenkrant