Lidl ontvangt tweede Lean & Green Star

HUIZEN – Nadat Lidl zich in april bij het CO2-reductieprogramma Lean & Green aansloot, heeft de formule nu twee sterren in ontvangst mogen nemen voor het duurzame filiaal in Oosterwold.

Lean & Green heeft als doel de CO2-uitstoot binnen de logistieke dienstverlening te reduceren door samenwerkingen te activeren, kennis te delen en slimme en efficiënte maatregelen te bewerkstelligen, zo staat uitgelegd in het persbericht.

Duurzaam transport

Lidl geeft aan zich al jaren in te zetten voor duurzaam transport. De CO2-reductie van 30 procent in vijf jaar is naar eigen zeggen gerealiseerd door efficiënt te rijden en de vrachtwagens zo vol mogelijk te beladen. Reststromen worden meegenomen op de terugweg om te recyclen en de vrachtwagens rijden met LNG of bioLNG. Het filiaal in Oosterwold wordt zelfs 100 procent emissieloos bevoorraad, dankzij een elektrische vrachtwagen met een elektrisch koelsysteem, laat de formule weten. Ruud Metten, manager logistieke inkoop & innovaties bij Lidl: “We zijn trots dat onze inzet niet onopgemerkt is gebleven en we meteen beloond zijn met direct de tweede Lean & Green Star.”

Zero emissie

Uiteindelijk doel van Lidl is in de toekomst volledig emissieloos te kunnen rijden. Verdere verduurzaming van het transport zal ook worden bereikt door gebruik van het nieuwe distributiecentrum in Almere, dat in 2022 geopend wordt. Vanaf deze locatie zullen onder meer de filialen in Amsterdam worden bevoorraad. Ook hier wordt gesproken van zero emissie.

