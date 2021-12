Lowlander brouwt kerstboombier

ROTTERDAM – Brouwer van botanisch bier Lowlander is voornemens bier te brouwen van afgedankte kerstbomen en iedereen mag meedoen. Nederlanders worden opgeroepen op 7 januari hun kerstboom niet langs de weg te dumpen, maar in te leveren bij een van de deelnemende horecazaken. Beloning: een flesje Winter I.P.A.

Het idee voor het zogenaamde Treecycle-programma was geboren toen Lowlander-oprichter Frederik Kampman in januari 2018 een nieuwjaarswandeling door Amsterdam maakte en zag dat de straten vol afgedankte kerstbomen lagen. Hij ontdekte dat er jaarlijks meer dan 2,5 miljoen kerstbomen worden weggegooid en bedacht dat het mooi zou zijn sparrennaalden aan de botanische mix van Lowlanderbieren toe te voegen. Met de Winter I.P.A. die wordt gebrouwen van deze kerstbomen heeft Lowlander de smaak van de winter in een flesje weten te vangen, aldus de brouwer. Het bier heeft ‘een hoppig citrus-karakter’, ‘aroma’s die doen denken aan een winterse boswandeling’ en is ‘verrassend verfrissend en vrolijkt daarmee de donkere dagen op.’

Natuurlijke reststroom

Lowlander heeft als doelstelling om in 2030 klimaatpositief te zijn en het Trecycle programma sluit hierop aan. Kampman: “Hoewel we weten dat wij het ‘waste’ probleem niet alleen kunnen oplossen, nemen we als botanisch brouwer graag onze verantwoordelijkheid in het creëren van de nodige bewustwording. Door te koken en te brouwen met afgedankte kerstbomen, kunnen we daadwerkelijk laten zien én proeven hoeveel smaak er uit deze natuurlijke reststroom te halen valt. Zo maken we samen 'taste' van 'waste'.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops