Lucas Bols: 23% omzetgroei in eerste halfjaar

AMSTERDAM – Lucas Bols heeft een ‘solide’ eerste halfjaar achter de rug. De likeurenproducent heeft de periode van 1 april tot en met 30 september afgesloten met een omzet van 56,3 miljoen euro, een groei van 23 procent. In de meeste markten waar het bedrijf opereert was een ‘sterke dubbelcijferige’ groei te zien, alleen werd de verkoop in Amerika gehinderd door ernstige glastekorten.