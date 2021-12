Luxe voert de boventoon in de Kerstbox 2021

KOOG AAN DE ZAAN - Het is bijna kerst en dat betekent dat er weer een Kerstbox aankomt van Kroon op het Werk, vol nieuwe en bijzondere producten voor foodjournalisten en -influencers. Want proeven is geloven, vindt Robert Kroon, managing director van het bedrijf dat de Foodybox uitgeeft – en dat al bijna tien jaar. “De Foodybox werkt en dat kunnen we bewijzen met harde cijfers”, aldus Kroon, die terugkijkt op het afgelopen jaar én vooruitblikt op de plannen voor volgend jaar.

De Foodybox verkoopt zichzelf inmiddels”, aldus Kroon. Hij vervolgt: “We bestaan natuurlijk ook al bijna tien jaar en al die tijd hebben we kunnen bewijzen dat het concept werkt. Kijk maar naar de cijfers. Voor 2.950 euro kunnen klanten meedoen, terwijl de mediawaarde van de box gemiddeld 44.000 euro is.”



Instastory en TikTok

De Foodybox, die vier keer per jaar verschijnt, wordt verstuurd naar vijftig foodjournalisten en -redacteuren van wie het werk in print verschijnt, en honderd social influencers. Deze communiceren op allerlei manieren over de producten in de Foodybox, legt Kroon uit: “Ze ontwikkelen bijvoorbeeld recepten met de producten, posten een review op hun Instastory of zetten een filmpje op TikTok. Op deze manier worden er per product minstens anderhalf miljoen mensen bereikt.”



Free from

Het is Kroon opgevallen dat steeds meer producten in de Foodybox ‘free from’ zijn; vrij van bijvoorbeeld kleurstoffen en E-nummers. Daarnaast zijn ze veelal biologisch en duurzaam.

Kroon: “Het heeft ons geïnspireerd tot het uitbrengen van een Sustainability Box, in september 2022. Uiteraard is die aan alle kanten duurzaam, zo zullen er natuurlijke, afbreekbare verpakkingen worden gebruikt.”

Maar eerst is er nog de Kerstbox, waarbij er voor Kroon direct één aspect uitsprong: “Alle artikelen in de Kerstbox hebben een vleugje luxe en beloven alvast veel goeds voor de feestdagen.”

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox Kerst.