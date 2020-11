Make-A-Wish Nederland en Danerolles gaan samenwerken

HILVERSUM – Danerolles gaat vanaf eind dit jaar Make-A-Wish steunen bij de realisatie van meerdere wensvervullingen van ernstig zieke kinderen. Gezamenlijk willen zij de zieke kinderen helpen door speciale momenten vanuit het gezin te creëren.

Make-A-Wish Nederland is voor het vervullen van de wensen van de wenskinderen geheel afhankelijk van fondsenwerving en is daarom blij met de samenwerking met Danerolles. “Structurele samenwerkingen met Wish Partners die dezelfde waarden dragen, waarbij de missies zelfs overlappen, dat is natuurlijk fantastisch. Samen deze kinderen en gezinnen mooie momenten laten beleven is voor ons beiden onderdeel van onze dagelijkse missie. Door onze krachten te bundelen kunnen we nog meer impact maken”, aldus Hanneke Verburg, algemeen directeur Make-A-Wish Nederland.

Gezinnen speciale momenten samen laten beleven, dat is waar Danerolles voor wil staan. Daarom gaat Danerolles Make-A-Wish Nederland steunen bij het vervullen van de wensen van ernstig, soms zelfs levensbedreigend zieke kinderen om zo samen een speciaal moment te creëren. “Wij vinden het heel passend en logisch dat we hier een steentje aan bij kunnen dragen, want wie onze producten kent weet dat ze vaak gepaard gaan met een speciaal moment van samenzijn”, zo stelt Piet Decuypere, ceo Danerolles. “Make-A-Wish zorgt ervoor dat gezinnen door middel van een Wish Journey speciale momenten samen beleven. Wij gunnen iedereen, ieder kind en ieder gezin een speciaal moment samen.”

Bron: Levensmiddelenkrant