Meer dan 100 miljoen Tikkies verstuurd in 2021

AMSTERDAM – Betaalapp Tikkie heeft het afgelopen jaar alle eigen records verbroken. Niet alleen werden 100 miljoen betaalde Tikkies genoteerd, deze hadden een waarde van 4,2 miljard euro. Vorig jaar werd voor 3,4 miljard euro aan Tikkies betaald. Ook de waarde van het gemiddelde Tikkie steeg met ruim drie euro naar 38,74 euro.

Op een gemiddelde dag werden 300.000 Tikkies verrekend. De populairste dag van de week was vrijdag; van de vijf drukste dagen vielen er vier op een vrijdag. Zoals 25 juni, toen 467.000 Tikkies werden verstuurd, nadat er versoepelingen van coronamaatregelen waren doorgevoerd. Ook direct na de achtste finale van het EK was er een hausse aan Tikkies: 471.000 op maandag 28 juni.

Eten en boodschappen

Tikkies worden vaak razendsnel betaald, blijkt uit de gegevens van de betaalapp; 20 procent zelfs binnen een minuut. 37 procent wordt binnen 5 minuten betaald en 65 procent binnen een uur. De Tikkies worden vooral verstuurd voor het verrekenen van eten en boodschappen. Dat staat tenminste het vaakst als omschrijving. De omschrijvingen ‘carnaval’ en ‘wintersport’ zijn in 2021 veel minder vaak gebruikt dan het jaar ervoor, toen wintersport en carnaval nog (net) plaats konden vinden. Tegelijkertijd steeg het gebruik van de omschrijving ‘schaatsen’, als gevolg van de run op schaatsen door het winterse weer in februari 2021.

Tikkie Terug

Ook zakelijk wordt Tikkie steeds vaker gebruikt. Moreno Kensmil, hoofd marketing van Tikkie: “Inmiddels gebruiken 20.000 bedrijven Tikkie en is het aantal zakelijke gebruikers sinds de zomer gegroeid met meer dan 40 procent. In 2021 werd voor zo’n 400 miljoen euro betaald aan zakelijke Tikkies. Dit is een groei van circa 70 procent ten opzichte van 2020.” Ook cashback propositie Tikkie Terug groeide hard in 2021, laat Kensmil weten. Hiermee kunnen consumenten na aankoop van een product geld terugkrijgen. In 2021 is meer dan 150.000 keer geld teruggestort aan consumenten via Tikkie.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops