Microplastics in veel vlees- en zuivelproducten

NIEUWVEEN – Een studie van de Vrije Universiteit van Amsterdam toont aan dat veel vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren microplastics bevatten. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Plastic Soup Foundation. In bijna 80 procent van de geteste producten werden microplastics aangetroffen.

De wetenschappers testten het voer, bloed, melk en vlees van koeien en varkens. In de meeste gevallen werden er een of meerdere soorten plastic aangetroffen. Alleen in het verse voer werd niets gevonden. Alle monsters van voederpellets en versnipperd voer bleken plastic te bevatten. Dat voer zou dus een mogelijke oorzaak kunnen zijn.

Schadelijk

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation uit haar bezorgdheid over de resultaten van de studie. “Het lijkt erop dat – in ieder geval een deel van de – restpartijen van de voedingsmiddelenindustrie, waaronder supermarkten, met verpakking en al wordt verwerkt tot veevoer. Dit is niet alleen schadelijk voor het dierenwelzijn, maar wellicht ook voor onszelf.”

De studie trekt geen conclusie of het plastic ook daadwerkelijk via het voer in de producten is gekomen. De dieren zouden microplastics ook via de lucht of water binnen kunnen krijgen. Ook tijdens de verdere verwerking en verpakking van de producten zou besmetting kunnen plaatsvinden. Verdere onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te krijgen.

Bron: Levensmiddelenkrant