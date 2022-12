Miljuschka Witzenhausen nieuw kaasmeisje Uniekaas

Kaatsheuvel – Nederlands oudste kaasmerk Uniekaas heeft Miljuschka Witzenhausen aangesteld als nieuwe brand ambassador. Gedurende het hele jaar zullen de tv-kok en het kaasmerk gezamenlijk de keuken in duiken om inspirerende recepten te maken met de kaas van Uniekaas. Naast het ontwikkelen van receptuur zal Witzenhausen haar kans grijpen om ‘de fijne kneepjes van het kaasvak’ te leren.

“Ik ben een meisje dat zich de kaas niet van het brood laat eten”, grapt Witzenhausen. “Een echt Hollands meisje dat met kaas is groot gegroeid. Ze noemen me niet voor niks de Queen of Cheesecake. Ik doe altijd alleen maar dingen waar ik volledig achter sta, en dat is bij deze samenwerking zeker zo. Voor een plakje kaas kun je me midden in de nacht wakker maken. Ik zie er nu al naar uit om alle varianten van Uniekaas in mijn recepten te kunnen verwerken en mijn volgers te inspireren”, aldus Witzenhausen. Ook marketing director Corrien Bakker spreekt haar vertrouwen in de samenwerking met Witzenhausen uit in het persbericht. “Wij hebben er een rotsvast vertrouwen in dat Miljuschka dat als geen ander kan”, aldus Bakker. Ze vervolgt: “Ze is zelf ook heel authentiek, creatief en gepassioneerd en spreekt jong en oud aan op een heel eigentijdse manier. Bovendien is Miljuschka de ideale vertegenwoordiger van waar ons bedrijf voor staat: Hollands-nuchter, dol op lekker eten, eerlijk en gezegend met een tikje zelfspot.”



Bron: Levensmiddelenkrant