Minder voedselverspilling in de supermarkt in 2020

MEIERIJSTAD – Er is minder voedselverspilling in Nederlandse supermarkten in 2020. 98,4 procent van al het voedsel in de supermarkten werd verkocht. Dit komt erop neer dat 1,6 procent niet bij de consument terecht kwam.

In vergelijking met 2018 is de hoeveelheid voedselverspilling met 3,6 procent afgenomen. Wageningen University & Research heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onder de vlag van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Vijf Nederlandse supermarkten werkten mee aan het onderzoek door middel van zelfrapportage: Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en Plus.

Productcategorieën

De grootste productcategorieën waar verspilling plaatsvindt zijn brood, afbakbrood en banket met 35,2 procent en aardappels, groenten en fruit zijn goed voor 31,9 procent. Het percentage niet-verkochte producten ten opzichte van het inkoopvolume was voor brood, afbakbrood en banket: 7,8 procent, voor vers vlees en verse vis: 2,4 procent, voor aardappels, groenten en fruit: 2,4 procent, voor zuivel, eieren en gekoelde kant-en-klaar producten: 1,2 procent en de overige verse en houdbare producten: 0,4 procent.

Supermarkten wereldwijd voorop

Tijdens de coronacrisis stegen de verkopen in supermarkten, ondanks deze stijging is de hoeveelheid voedselverspilling gedaald. Volgens Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling laat dit zien dat de diverse verspillingsvrije initiatieven door supermarktorganisaties in 2019 en 2020 hun vruchten afwerpen. Timmermans: “Supermarkten spelen een belangrijke rol in de aanpak van voedselverspilling, niet alleen in de eigen operatie, maar ook in de hele keten.” Ook Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, geeft aan dat de uitkomsten van de zelfrapportage zeer waardevol zijn: “Nederlandse supermarkten lopen hier wereldwijd nog steeds mee voorop. De feitelijke onderbouwing op welke productcategorieën het beste actie kan worden ondernomen, zorgt ervoor dat supermarkten doelgericht kunnen werken aan de branchebrede doelstelling: vijftig procent minder voedselverspilling in 2030.”

Bron: Levensmiddelenkrant