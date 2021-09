NAGF opent eetbare bushalte in Breda

BREDA – Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) vraagt door middel van een eetbare bushalte in Breda, aandacht voor een gezonde voedselomgeving. Dit doen zij in samenwerking met telers, handelaren, gezondheidsfondsen en maatschappelijke organisaties binnen de landelijke campagne ‘Geef kleur door’.

Volgens het actieplan komt de gemiddelde Nederlander niet aan zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit. Daar willen zij verandering in brengen door een eetbare bushalte vol appels, peren, paprika’s, avocado’s, komkommers en tomaten te openen, om daarmee het belang van meer groenten en fruit onder de aandacht te brengen. Alle groenten en fruit hangen in bakken aan de bushalte en mogen worden meegenomen. Overigens is het dit jaar het Internationale VN-jaar van groenten en fruit.

Verleiding

“In de publieke ruimte worden we van alle kanten verleid door promoties en reclames voor ongezond eten en drinken. Dit stimuleert ongezonde voedselkeuzes én normaliseert ongezond eten”, aldus Maartje Poelman, assistent professor consumption and healthy lifestyles aan Wageningen University & Research (WUR). “Met als gevolg dat ruim de helft van Nederland met overgewicht kampt en ongezonde voeding ieder jaar voor 12.900 voortijdige overlijdens zorgt. De bushalte bekleed met groenten en fruit keert het ‘ongezonde straatbeeld’ om en breekt een lans voor beter zichtbare, beschikbare en bereikbare gezonde producten”, zegt de organisatie. De bushalte is van 15 tot en met 21 september te bezoeken in Breda. Kijk voor de locatie en meer informatie op geefkleurdoor.nl.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops