Nederland opnieuw grootste bierexporteur

DEN HAAG – Nederland exporteerde vorig jaar voor 2 miljard euro aan bier, en is daarmee zeker twintig jaar de grootste exporteur van het drankje in de Europese Unie, zo blijkt uit een analyse van het CBS. België begint echter een steeds grotere concurrent te worden.

De Nederlandse exportwaarde van bier ligt 75 procent hoger dan in 2000, maar die van de Belgen is in dezelfde periode bijna vervijfvoudigd. Duitsland en Frankrijk zijn de derde en vierde uitvoerders van het product in de EU. Nederland is zelfs wereldwijd de tweede exporteur van de drank. Mexico staat op die lijst op nummer één als het gaat om bier export, meldt het bureau.

Alcoholvrij bier

Sinds 2017 wordt alcoholvrij bier apart gemeten in de statistieken. Daarbij wordt pils met minder dan 0,5 procent alcohol als alcoholvrij geteld. Sinds 2019 is Nederland de grootste exporteur ervan in de EU. De verkoopwaarde naar het buitenland van de alcoholvrije variant was in 2020 bijna twee keer zo hoog als in 2017. De Nederlandse export ervan groeide in deze periode bovendien veel harder - met 83 procent - dan de uitvoer van bier met alcohol. Laatstgenoemde categorie nam “maar” met 11 procent toe, blijkt uit het onderzoek.

Grootste afnemer

Het CBS rapporteert verder dat de Verenigde Staten voor Nederland verreweg de grootste afnemer van alcoholhoudend bier is. Maar liefst 37 procent van de in Nederland gemaakte pilsjes gaat naar dat land. Daarna volgen Frankrijk met 10 procent en het Verenigd Koninkrijk met 5 procent. Ook het meeste Nederlandse alcoholvrije bier gaat naar de VS, namelijk 42 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant