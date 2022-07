Nibud: Veel huishoudens komen iedere maand geld tekort

UTRECHT – De huishoudelijke uitgaven stijgen de laatste tijd hard. Daardoor komt een steeds groter aantal gezinnen financieel in de problemen. Naast lage inkomens gaan nu ook huishoudens met een bovenmodaal inkomen de pijn voelen.

De stijging van de huishoudelijke uitgaven komt bovenop de al gestegen vaste lasten. Uit nieuwe berekeningen van het Nibud komt naar voren naast een stijging van de energiekosten ook de boodschappen flink duurder zijn geworden. Ze verwachten dat één op de drie huishoudens nu worstelt met het rond krijgen van de begroting.

Vaste lasten

Bij het Nibud maken ze zich grote zorgen om deze ontwikkeling. In het ideale geval is een huishouden niet meer dan 50 procent van het inkomen kwijt aan vast lasten. Voor sommige categorieën, bijvoorbeeld alleenstaanden met een uitkering, loopt het aandeel vaste lasten op tot 70 procent. Hierdoor kunnen de uitgaven zo hoog oplopen dat het niet meer lukt om alle rekeningen te betalen.

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is het als puzzelen met te weinig stukjes. “Dat geeft enorme financiële stress. We zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat, omdat mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen. Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang vol. Bovendien blijven de gevolgen hiervan ons nog lang achtervolgen, want mensen bouwen schulden op en hebben straks geen buffer meer. Hierdoor zijn ze nog lange tijd financieel kwetsbaar.”

Oorzaak

Het Nibud vindt dat het leven weer betaalbaar moet worden. De oorzaak van de geldproblemen moet worden aangepakt. Vliegenthart is van mening dat deze drastische problemen om drastische oplossingen vragen. “ Zo heeft Frankrijk een maximum bedrag van de energierekening en rekent België een sociaal tarief op energie”, merkt Vliegenthart op. “Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe bent. Niet weten waar je aan toe bent, maakt rondkomen in Nederland zo lastig.”

Moedeloos

Het Nibud vindt dat er een heel nieuw inkomensondersteuningssysteem moet komen. De huur- en zorgtoeslag worden als voorschot uitbetaald en moeten later mogelijk terug worden betaald. De diverse overheden werken ook met eigen regels. “Zo krijgen wij nu geluiden van mensen die de eerste € 800 energiecompensatie hebben gekregen en daardoor niet meer in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Daar worden we bij het Nibud moedeloos van. Mensen die recht hebben op energiecompensatie, hebben al stress genoeg en zouden zoiets helemaal niet op hun bordje moeten krijgen.”

Bron: Levensmiddelenkrant