Nielsen: ‘Supers zien paasomzet 6 procent toenemen’

DIEMEN – Consumenten hebben dit jaar meer uitgegeven in de supermarkt voorafgaand aan het paasweekend. De omzet is volgens onderzoek van Nielsen met 6,3 procent gestegen ten opzichte van de paasweek vorig jaar.

De omzetstijging heeft te maken met de coronacrisis, waardoor consumenten meer thuis eten dan buiten de deur. “We besteden momenteel meer tijd aan werken, eten en vieren thuis, we zien dat de Nederlandse consument het beste uit de situatie probeert te halen", zegt Johan Vrancken, managing director van Nielsen Benelux Connect. "Dit betekent dat we in plaats van naar restaurants of cafés te gaan voor een paasbrunch met ons gezin, we meer thuis gaan vieren, eten en bakken. We zien deze trends in onze data, aangezien de verkoop van ingrediënten zoals bakproducten stijgt."

Stijging

De supermarktomzet in de week eindigend op 12 april (week 15) bedroeg 915 miljoen euro, een stijging van 16,9 procent ten opzichte van dezelfde week in 2019, en een stijging van 11% ten opzichte van de gerapporteerde supermarktomzet van vorige week (week 14). De omzet in de paasweek bedroeg vorig jaar 861 miljoen euro.

Bron: Levensmiddelenkrant