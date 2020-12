Nieuwe strategie blijkt gouden ticket voor Peeters Produkten

Proactieve wijze van samenwerking met retailers als basis voor groei

ROOSENDAAL - Het winnen van de Gouden Partner moest even bezinken, maar dat Peeters Produkten blij is met de winst staat volgens commercieel directeur Daniel Peeters buiten kijf: “Het is belangrijk en leuk om erkenning te krijgen voor het werk dat je als team en bedrijf hebt verricht. We hebben een uitdagende strategie gevolgd, dus om daar uiteindelijk erkenning voor te krijgen vanuit de retail is een fantastisch eerbetoon.”

In 2018 heeft Peeters Produkten een kwalitatief onderzoek gedaan wat hen heeft doen besluiten om in 2019 een relaunch van Duo Penotti te verwezenlijken. Peeters: “Dit was best een uitdaging omdat de consument erg trouw is aan het product en de eigenschappen ervan.”

Uit het onderzoek bleek dat er nog meer uit het product gehaald kon worden, al vroegen velen zich af waarom je een goed product als Duo Penotti zou veranderen. Peeters: “Het onderzoek was hiervoor een goede basis. Hierdoor hebben we essentiële waarden kunnen behouden en bepaalde elementen net iets smaakvoller gemaakt. We gebruiken de beste natuurlijke en duurzame ingrediënten en hanteren het clean label -principe.” Ook heeft het bedrijf de smaakomschrijving van bruin en wit beter geformuleerd; bruin is hazelnootchocolade en wit is natuurlijke vanille.

Samenwerken

Dit proces is op een proactieve manier samen met category managers besproken. Peeters gaat uit van het principe dat een goede samenwerking bestaat uit het geven van goed advies: “Wij kennen de categorie als geen ander, maar blijven altijd kritisch naar alle veranderingen in de markt kijken zonder afstand te doen van onze eigen waarden. Het is daarin van groot belang om te kijken naar de gezamenlijke groei van zowel de retailer als van ons. Je moet in dit proces samen aan de slag.”

Een zinvolle stap in dit proces was volgens Peeters het uitnodigen van category managers en inkopers in de fabriek. “Wij hebben ze meegenomen in ons verhaal en hoe wij de markt ervaren. We hebben de strategie besproken en goed naar elkaar geluisterd en van daaruit een consensus gemaakt over de te hanteren richting. Ook erg leuk was dat we hun de nieuwe pasta’s konden laten proeven en op deze manier direct mooie constructieve feedback kregen”, vervolgt de commercieel directeur.

Omzetprestatie

Volgens Peeters is het winnen van de Gouden Partner voor Omzetprestatie voor zowel het bedrijf als de supermarkten heel waardevol. “Uit een eigen cijferanalyse kunnen we goed zien wat de bijdrage van Duo Penotti is voor de retailer. Na de relaunch hebben we een stijging van 15 procent in waarde en 7 procent in omzet gerealiseerd. De kopers van onze producten zijn ook waardevol voor de foodretail, omdat zij over het algemeen een vrij hoog bestedingspatroon hebben.”

Ook de herintroductie van twee producten van het nostalgische merk Pasta Choca hebben volgens Peeters een belangrijke bijdrage voor de categorie geleverd. “Het is geweldig om te zien dat dit soort merken zo gewaardeerd worden door de consument. Bovendien is de fairshare van de retailer in de categorie boterhampasta hiermee vergroot.”

Doelgroepen

Menig consument zal de klassieke televisiereclame zonder moeite nazingen, maar tegenwoordig krijgt Duo Penotti ondersteuning van creatieve campagnes op sociale media. Op deze manier wil Peeters de huidige, maar ook nieuwe doelgroepen bereiken, dus naast de traditionele doelgroep van een huishouden met kinderen ook de een- of tweepersoonshuishoudens.

“Meedenken en inspelen op de gezamenlijke behoeften zijn invloedrijke aspecten van onze samenwerking met retailers. Zij weten wat ze aan ons hebben en ik denk dat we op een gezonde manier waarde aan de categorie toevoegen. Met nieuwe innovaties aan smaken, maar ook andere verpakkingsvolumes kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken.”

Export

Het is volgens Peeters van belang om goed te kijken naar de markt, de consument en de behoeftes. “We doen veel export, dus bij al onze innovaties zorgen we dat dit aansluit op cultuur- en smaakontwikkelingen per land. De uitdaging die wij dagelijks met veel passie aangaan is om innovaties te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de behoefte van de consument, in alle landen waar onze merken te vinden zijn.”

Sleutel tot succes

Volgens Peeters is hun proactieve houding naar inkopers toe, samen met kwalitatieve communicatie en het juiste advies de basis voor een goede samenwerking. “We willen transparant zijn over wat wel en niet werkt. Daarin moet je als bedrijf snel en flexibel kunnen schakelen.” Het is relevant om goed naar de category managers en inkopers te luisteren en te kijken naar de gezamenlijke groei, zegt hij. “Het uitnodigen om bij onze fabriek te komen kijken bleek ook een sleutel tot het succes te zijn. Het meenemen in het verhaal en onze punten onderbouwen met feiten uit ons onderzoek, dragen hieraan bij. Het geven van een goed advies en dit ook hardmaken is belangrijk voor de category managers”, besluit Peeters.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.