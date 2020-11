Onderzocht: consumenten willen nu vooral sfeer en bezorging

BENNEKOM – Foodservice Instituut Nederland (FSIN) heeft zijn jaarlijkse FoodShopper Monitor gepubliceerd. Uit de FSIN FoodShopper Monitor 2021 blijkt dat het avondje uit wordt gemist, maar het lekkere eten niet. Dat kan thuis namelijk ook prima, meent de consument. Om dit te realiseren wordt er wel vaker gebruik gemaakt van bezorging dan van zelf koken.

De FSIN FoodShopper Monitor is een jaarlijks onderzoek naar consumenten en hun eetgedrag. De publicatie van dit jaar bevat inzichten hoe de crisis consumentengedrag verandert. Dit jaar zijn ruim 6.465 Nederlandse consumenten in de leeftijd van 18-74 jaar gevraagd naar de alternatieven die ze in coronatijd gevonden hebben voor de horeca en hoe ze die hebben ervaren. Het onderzoek is gekaderd in drie belangrijke thema’s: financiën, gemak en genieten, en verdeeld de consumenten in vier generaties: Generatie Z (18-24 jaar) Millennials (25-40 jaar), Generatie X (41-54 jaar), Babyboomers (55-74 jaar).

“Hoewel consumenten zeggen in de horeca op zoek te zijn naar lekker eten, hebben ze dit in crisistijd niet gemist”, zo stelt Inga Blokker, directeur van The Food Research Company. “Thuis is het eten blijkbaar niet minder lekker. De sfeer en het uitje dat men in de horeca vindt, is wel iets waar thuis niet aan kan tippen. Dat betekent uiteraard niet dat het eten in de horeca niet lekker hoeft te zijn, maar we zien in de onderzoeksresultaten dat investeren in ambiance en concept cruciaal is om klaar te zijn voor de toekomst.”

Ondanks de opkomst van discount diningconcepten, vindt het overgrote deel van de Nederlanders uit eten gaan te duur. “Opvallend is dat veel consumenten de meerwaarde van een avondje uit niet ervaren. Ook hierin liggen kansen voor de toekomst door nog meer in te spelen op genieten en beleving voor een betaalbare prijs”, aldus Blokker. “Als consumenten na de coronatijd te dealen hebben met de financiële consequenties van het afgelopen jaar, moeten ze nog meer overtuigd worden van de meerwaarde van een avond in de horeca ten opzichte van thuis koken.”

Bezorging

In vergelijking met 2018 hebben Nederlanders steeds vaker geen zin om te koken. Bovendien gaan steeds minder Nederlanders alsnog aan het fornuis staan als ze geen zin hebben om te koken. Alle generaties geven sneller toe aan een gemakkelijke oplossingen dan twee jaar geleden.De gekozen oplossingen verschilt wel per generatie als er geen zin is om te koken. Voor Millennials en Generatie Z wordt een maaltijd laten bezorgen het vaakst gebruikt wanneer ze geen zin hebben om te koken.

De oudere generaties, Generatie X en Babyboomers, kiezen veel vaker voor traditionele gemaksoplossingen. Ze zoeken een functionele oplossing voor het avondeten, zoals een kant-en-klaarmaaltijd, brood, of restjes uit de vriezer. Een ander opvallend resultaat is dat Babyboomers wanneer ze geen zin hebben veel minder dan andere generaties geneigd zijn alsnog te koken. Babyboomers kiezen dan het vaakst voor een gemakkelijke, functionele oplossing.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops