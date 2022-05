Ontbijttrend is niet nieuw, maar blijft groeien

Foodtrendwatcher Denise Kortlever: ‘Wat er in de maatschappij gebeurt, zie je terug op je bord’

[SPECIAL: DRIE KEER PER DAG] WOERDEN - Van snel een halfbevroren boterham naar binnen proppen tot rustig een veelkleurige smoothiebowl met spannende toppings oplepelen, het ontbijt heeft een ware revolutie doorgemaakt. Na een eerste kennismaking in de horeca volgen allengs de supermarkten om hun klanten van hippe ontbijtjes voor thuis te voorzien. Kookboekenauteur en foodtrendwatcher Denise Kortlever bracht enkele jaren geleden haar boek All-day breakfast uit en sindsdien is de aandacht voor ontbijt alleen maar groter geworden. Maar wat zijn dan de trends en waar komen ze vandaan? En wat verwacht ze in de toekomst in de schappen te vinden?

“De ontbijttrend is al een tijdje gaande. In 2015 kwam mijn boek All-day breakfast uit en sindsdien is de aandacht voor ontbijt alleen maar groter geworden. Het was dus zeker geen hype”, zegt Kortlever. Ze vervolgt: “De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Er zijn allereerst heel veel alternatieven voor brood populair geworden, denk bijvoorbeeld aan havermout en granola. En kon je destijds kiezen uit twee soorten havermout, nu zijn de variaties haast niet te tellen. Datzelfde geldt voor granola. Daar merk je ook goed terug dat de trend richting gezonder gaat. De vroegere granola’s zaten barstenvol suiker, dat is inmiddels enorm verminderd. Wat je nu ook in de supermarkten ziet zijn allerlei toppings voor de smoothiebowl. Dat bestond een paar jaar geleden zeker niet.” Een andere trend die Kortlever ziet is die van plantaardige alternatieven voor vlees en vis, maar zeker ook voor zuivel, met ‘ontelbaar’ veel keuzemogelijkheden. “Voor een cappuccino met havermelk zijn er inmiddels talloze opties verkrijgbaar”, zegt Kortlever.

Belangrijke maaltijd

Waar komen de trends vandaan? “Ik zeg altijd: ‘Wat er in de maatschappij gebeurt, zie je op twee plaatsen als eerste terug: in de mode en op je bord’. De trends op het gebied van eten en drinken zie je vrijwel altijd het snelst in de horeca, die zet ze als het ware aan. In een volgend stadium worden de trends dan doorvertaald naar retailconcepten. Veel trends zijn uit de Verenigde Staten komen aanwaaien en dat geldt zeker ook voor die van all-day breakfast. Daar zag je al veel langer dat het ontbijt zijn plaats als belangrijke maaltijd innam”, legt Kortlever uit. ‘All-day breakfast’ verwijst overigens niet alleen naar ontbijtgerechten die de hele dag genuttigd kunnen worden, maar ook naar de populariteit van het ontbijt an sich. Kortlever: “Dat kan net zo goed gaan om een ontbijt met smoothiebowl op een doordeweekse dag als een uitgebreide brunch in het weekend. Ja, ook het brunchen is groter geworden!”

Brood is terug

Sommige productgroepen zijn wat Kortlever betreft onlosmakelijk met het ontbijt verbonden. In de eerste plaats noemt ze zuivel als belangrijk onderdeel voor het ontbijt. “En dat gaat nu dus ook op voor plantaardige zuivelalternatieven. Daarnaast hebben ontbijtgranen een vaste plaats aan de ontbijttafel, en die zijn er in vele soorten. En laten we eieren niet vergeten. Helemaal nu de focus steeds meer op proteïnen ligt hebben eieren een nog grotere rol opgeëist. Die focus op eiwitten, die energie geven en spieren versterken, past weer helemaal in de gezondheidstrend”, stelt Kortlever.

Wat haar ook opvalt is dat brood weer terug van weggeweest is, nadat het lange tijd in het verdomhoekje heeft gezeten. “De huivering voor brood - ontstaan door mensen die kozen voor een koolhydraatarm of glutenvrij dieet - is aan het afnemen. Er wordt weer brood gegeten, maar wel bewuster, en dat zie je terug in de supermarkt. Je vindt er steeds vaker soorten die écht goed en lekker zijn, bijvoorbeeld zuurdesembrood”, meent Kortlever.

Iets extra’s

Echte ontbijtklassiekers zijn er natuurlijk ook. Havermout heeft de huidige populariteit vooral te danken aan de socialmediakanalen, stelt de foodtrendwatcher. “Ook toast is een echte staple , en die zie je nu veel terug in een luxere variant. Zo word je na de avocadotoast-hype nu op TikTok overstelpt met recepten voor custard toast. Bij een uitgebreider ontbijt mogen pancakes niet ontbreken. Het klopt dat al deze klassiekers uit de Verenigde Staten komen, maar ja, dat geldt voor heel veel trends! Shakshuka is een ontbijttrend uit het Midden-Oosten, maar die zie je vooral terug in de horeca en minder in de supermarkt”, zegt Kortlever.

Welke productinnovaties verwacht zij over een tijdje in de supermarkt te vinden? “Ik denk dat we in Nederland meer alternatieve zoetstoffen gaan zien. Ook verwacht ik dat de focus op proteïne nog wel een tijdje doorzet. Verder zien we dat de gezondheidstrend – in navolging van de Verenigde Staten – verschuift. Gezonde producten hadden eerst vooral minder van iets (minder vet, minder suiker, etc.), maar nu wordt er vaak juist iets extra’s aan toegevoegd. Denk aan een notenpasta met collageen of ontbijtgranen met extra proteïne”, aldus de trendwatcher.

