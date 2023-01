Pas geopende Aldi in Nieuwegein moet weer dicht

NIEUWEGEIN – De op 14 december feestelijk geopende Aldi in de Nieuwegeinse wijk Blokhoeve moet de deuren weer sluiten. Dat heeft de rechter geoordeeld in een zaak die aanhangig is gemaakt door concurrerende supermarkten. De rechter bepaalde dat de gemeente de tijdelijke huurovereenkomst voor de locatie niet verder uit mag voeren. Aldi is echter niet van plan de winkel vrijwillig te sluiten. De gemeente probeert nu via een kort geding Aldi te dwingen.