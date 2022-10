Piet Adema nieuwe minister van Landbouw

DEN HAAG – Vandaag heeft Koning Willem-Alexander oud-partijvoorzitter van de ChristenUnie Piet Adema beëdigd als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Adema volgt de onlangs afgetreden partijgenoot Henk Staghouwer op.

Piet Adema is geen onbekende in de politiek. Hij was partijvoorzitter van de ChristenUnie, waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en gedeputeerde van de provincie Friesland. Ook in het bedrijfsleven bekleedt Adema diverse functies. Hij is lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland, lid van het Landelijk Algemeen Bestuur van VNO-NCW en voorzitter van zowel Schoonmakend Nederland als WoningBouwersNL.

Rust en Zekerheid

In een persbericht van de ChristenUnie zegt Adema: “De landbouw heeft toekomst in ons land. Ja, er moeten dingen anders en de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers weten en willen dat ook. Maar zij hebben wel duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst nodig, alleen dan kan het vertrouwen in de overheid ook weer groeien. Ik wil sámen met de sector werken aan toekomstbestendige landbouw, waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. Met oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops