Plus stuurt tweede elektrische vrachtwagen de weg op

UTRECHT – Plus heeft vanaf vandaag twee volledig elektrische bakwagens rondrijden. De 100 procent elektrische Renault D Wide ZE bakwagen wordt tot nu toe alleen gebruikt om de winkels rondom het distributiecentrum in het Limburgse Ittervoort te bevoorraden.

Met de introductie van deze tweede bakwagen zet Plus naar eigen zeggen een belangrijke stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot. In mei 2021 had de formule al een samenwerking met Breytner. Toen werd de eerste zware elektrische 50 ton trekker-oplegger combinatie in gebruik genomen. Dit leverde in 2021 een CO2-reductie op van 49.000 kg.

Toekomstbestendig

Patrick van Vugt, manager Transport bij Plus, vertelt dat vanaf 2025 in diverse binnensteden de eerste zero-emissiezones voor goederenvervoer worden ingesteld. “Uiterlijk dan moeten wij er klaar voor zijn om onze supermarkten in die gebieden emissievrij te bevoorraden. Maar als verantwoorde supermarkt komen we bij Plus liever in actie vóór de ‘deadline’. Het is een complex traject dat om zorgvuldige voorbereiding vraagt. In theorie heeft een elektrische bakwagen een bepaalde actieradius. Met deze eerste wagens onderzoekt Plus in de praktijk of die actieradius bijvoorbeeld ook met een hoge beladingsgraad nog steeds haalbaar is. Op basis van deze ervaringen vormen we een verdere visie en onderzoeken we de mogelijkheden om onze vloot stap voor stap steeds verder te vergroenen.” De tweede 100 procent elektrische bakwagen is een samenwerking met transporteur Van Staalen de Vries, die exclusief gaat rijden voor Plus.

Bron: Levensmiddelenkrant